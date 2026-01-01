انشر Agenta بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع هندسة المطالبات والتقييم وقابلية المراقبة في مساحة عمل موحدة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Agenta
Agenta هي منصة LLMOps شاملة توحّد سير العمل لنشر تطبيقات LLM الإنتاجية. تستخدمها الفرق لتكرار العمل على المطالبات في بيئة تجريبية جنبًا إلى جنب، وتحديد إصدارات التكوينات، وتشغيل تقييمات آلية مقابل مجموعات الاختبار، وتتبع الطلبات المباشرة مع إمكانية مراقبة كاملة — كل ذلك من نفس الواجهة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات ومجموعات بيانات التقييم وبيانات التتبع داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حصص رمزية على التتبعات، وحرية كاملة لدمج أي مزود LLM عبر SDK وخدمات الوكيل المضمنة.
الميزات الرئيسية لـ Agenta
ملعب الموجه
قارن المطالبات جنبًا إلى جنب عبر النماذج والمعاملات في بيئة اختبار مرئية، ثم روّج للمتغيرات الفائزة إلى تكوينات ذات إصدارات.
تقييم آلي
شغّل المطالبات مقابل مجموعات الاختبار باستخدام أدوات تقييم مدمجة أو تعليمات برمجية مخصصة لتقييم الدقة والتشابه والانحدارات قبل النشر.
رصدية LLM
تتبع كل طلب عبر نطاقات متداخلة مع مقاييس كاملة للمدخلات والمخرجات وزمن الاستجابة والتكلفة لأي مزود LLM أو إطار عمل.
إصدار الموجهات
أدِر تكوينات المطالبات كعناصر ذات إصدارات ببيئات، وعمليات تراجع، وسجلّ يفصل بين المطالبات ورمز التطبيق.
مستقل عن الإطار
تتكامل SDKs والتتبع المتوافق مع OpenTelemetry مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI وAnthropic وأي مكدس LLM آخر.
ما أهمية تشغيل Agenta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.