Agenta هي منصة LLMOps شاملة توحّد سير العمل لنشر تطبيقات LLM الإنتاجية. تستخدمها الفرق لتكرار العمل على المطالبات في بيئة تجريبية جنبًا إلى جنب، وتحديد إصدارات التكوينات، وتشغيل تقييمات آلية مقابل مجموعات الاختبار، وتتبع الطلبات المباشرة مع إمكانية مراقبة كاملة — كل ذلك من نفس الواجهة.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات ومجموعات بيانات التقييم وبيانات التتبع داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حصص رمزية على التتبعات، وحرية كاملة لدمج أي مزود LLM عبر SDK وخدمات الوكيل المضمنة.