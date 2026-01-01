انشر ChronoFrame بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا مع تحليل تلقائي لبيانات EXIF، وتعيين الموقع الجغرافي العكسي، وخريطة استكشاف تفاعلية للمصورين.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام ChronoFrame
ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر، مصمم للمصورين الذين يرغبون في مكان جميل وواعٍ بالبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها لخدمة سحابية. مبني على Nuxt 4 مع مسار صور سريع، يقوم تلقائيًا بتحليل EXIF عند الرفع، ويحدد المواقع الجغرافية العكسي لمواقع التصوير، ويولد عناصر نائبة من نوع ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة (Live and Motion Photos) إلى جانب JPEG و PNG و HEIC/HEIF.
تشغيل ChronoFrame على VPS الخاص بك يحافظ على النسخ الأصلية عالية الدقة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك: لا اشتراك، ولا قيود على عدد الصور، ولا مسح ضوئي من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، والخريطة الاستكشافية المضمنة تحول كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.
الميزات الرئيسية لـ ChronoFrame
خريطة استكشاف تفاعلية
كل صورة موسومة جغرافيًا تظهر على خريطة MapLibre تفاعلية حتى تتمكن من تصفح مكتبتك حسب الموقع بدلاً من التمرير عبر جداول زمنية لا نهاية لها.
تحليل EXIF أوتوماتيكي
وقت الالتقاط وهيكل الكاميرا والعدسة والبعد البؤري وفتحة العدسة وإحداثيات GPS تُستخرج عند الرفع وتُفهرس لفلترة وبحث سريعين.
الترميز الجغرافي العكسي
يتم تحويل إحداثيات GPS إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة البشرية عبر Nominatim أو Mapbox، بحيث تُوسَم كل صورة بالمدينة والبلد تلقائيًا.
صور حية وصور متحركة
يحافظ الدعم الأصلي لصور Live Photos من iPhone وصور Motion Photos من Android على الفيديو القصير إلى جانب الصورة الثابتة، بحيث تُعرض الذكريات كما تم التقاطها.
أنظمة التخزين الخلفية المرنة
احفظ النسخ الأصلية على القرص المحلي، أو أي تخزين كائني متوافق مع S3، أو OpenList: بدّل الواجهات الخلفية دون تغيير عنوان URL للمعرض أو فقدان البيانات الوصفية.
ما أهمية تشغيل ChronoFrame على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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