ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر، مصمم للمصورين الذين يرغبون في مكان جميل وواعٍ بالبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها لخدمة سحابية. مبني على Nuxt 4 مع مسار صور سريع، يقوم تلقائيًا بتحليل EXIF عند الرفع، ويحدد المواقع الجغرافية العكسي لمواقع التصوير، ويولد عناصر نائبة من نوع ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة (Live and Motion Photos) إلى جانب JPEG و PNG و HEIC/HEIF.

تشغيل ChronoFrame على VPS الخاص بك يحافظ على النسخ الأصلية عالية الدقة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك: لا اشتراك، ولا قيود على عدد الصور، ولا مسح ضوئي من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، والخريطة الاستكشافية المضمنة تحول كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.