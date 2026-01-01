خصم يصل إلى 70% على ChronoFrame

انشر ChronoFrame بتثبيت بنقرة واحدة.

معرض صور مستضاف ذاتيًا مع تحليل تلقائي لبيانات EXIF، وتعيين الموقع الجغرافي العكسي، وخريطة استكشاف تفاعلية للمصورين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ChronoFrame بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل ChronoFrame

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ChronoFrame

ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر، مصمم للمصورين الذين يرغبون في مكان جميل وواعٍ بالبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها لخدمة سحابية. مبني على Nuxt 4 مع مسار صور سريع، يقوم تلقائيًا بتحليل EXIF عند الرفع، ويحدد المواقع الجغرافية العكسي لمواقع التصوير، ويولد عناصر نائبة من نوع ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة (Live and Motion Photos) إلى جانب JPEG و PNG و HEIC/HEIF.

تشغيل ChronoFrame على VPS الخاص بك يحافظ على النسخ الأصلية عالية الدقة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك: لا اشتراك، ولا قيود على عدد الصور، ولا مسح ضوئي من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، والخريطة الاستكشافية المضمنة تحول كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ChronoFrame

خريطة استكشاف تفاعلية

كل صورة موسومة جغرافيًا تظهر على خريطة MapLibre تفاعلية حتى تتمكن من تصفح مكتبتك حسب الموقع بدلاً من التمرير عبر جداول زمنية لا نهاية لها.

تحليل EXIF أوتوماتيكي

وقت الالتقاط وهيكل الكاميرا والعدسة والبعد البؤري وفتحة العدسة وإحداثيات GPS تُستخرج عند الرفع وتُفهرس لفلترة وبحث سريعين.

الترميز الجغرافي العكسي

يتم تحويل إحداثيات GPS إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة البشرية عبر Nominatim أو Mapbox، بحيث تُوسَم كل صورة بالمدينة والبلد تلقائيًا.

صور حية وصور متحركة

يحافظ الدعم الأصلي لصور Live Photos من iPhone وصور Motion Photos من Android على الفيديو القصير إلى جانب الصورة الثابتة، بحيث تُعرض الذكريات كما تم التقاطها.

أنظمة التخزين الخلفية المرنة

احفظ النسخ الأصلية على القرص المحلي، أو أي تخزين كائني متوافق مع S3، أو OpenList: بدّل الواجهات الخلفية دون تغيير عنوان URL للمعرض أو فقدان البيانات الوصفية.

ما أهمية تشغيل ChronoFrame على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

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