Apache Solr هي منصة بحث مفتوحة المصدر أثبتت جدارتها، مبنية على Apache Lucene، وتستخدمها آلاف المؤسسات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وإبراز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.

تمنحك استضافة Solr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث لديك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء، دون رسوم لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. سواء كنت بحاجة إلى بحث الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن النظام البيئي الناضج لـ Solr ومخططه القابل للتوسيع يجعلان منه أساسًا مثبتًا.