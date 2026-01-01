انشر Apache Solr بنقرة واحدة.
منصة بحث مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات تدعم البحث بالنص الكامل، والتنقل الموجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لأي تطبيق.
اختر خطة VPS مقابل Apache Solr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Solr
Apache Solr هي منصة بحث مفتوحة المصدر أثبتت جدارتها، مبنية على Apache Lucene، وتستخدمها آلاف المؤسسات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وإبراز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.
تمنحك استضافة Solr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث لديك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء، دون رسوم لكل استعلام أو الارتباط بمورد واحد. سواء كنت بحاجة إلى بحث الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن النظام البيئي الناضج لـ Solr ومخططه القابل للتوسيع يجعلان منه أساسًا مثبتًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Solr
البحث بالنص الكامل
تحليل النصوص المدعوم بـ Lucene، مع تقسيم الكلمات، والتجذير، والمرادفات، وضبط مدى الصلة، يقدم نتائج دقيقة عبر مجموعات المستندات الكبيرة.
التصفح الموجه
تتيح التصفية المتعددة الأوجه الأصلية للمستخدمين التعمق حسب الفئة والسعر والتاريخ أو أي حقل مفهرس، وهو المحرك القياسي وراء واجهات التجارة الإلكترونية وتصفية المحتوى.
الفهرسة في الوقت الفعلي
الوثائق التي يتم إيداعها في الفهرس تصبح قابلة للبحث في غضون ثوانٍ، مما يدعم البحث شبه الفوري للتطبيقات التي تتطلب نتائج حديثة.
معالجة المستندات المتقدمة
يستخرج تكامل Apache Tika المدمج ويفهرس النص تلقائيًا من ملفات PDF ومستندات Word وHTML وأكثر من ألف تنسيق ملف آخر.
REST API
استعلام وتحديث الفهرس عبر HTTP باستخدام استجابات JSON أو XML أو CSV — لا تتطلب مكتبة عميل خاصة بـ Solr للتكامل مع أي مكدس.
ما أهمية تشغيل Apache Solr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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