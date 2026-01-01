Big-AGI هو مساحة عمل ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحكم جاد في تفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي. وصّل مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وGroq، وMistral، و15+ مزودًا آخر للوصول إلى أكثر من 500 نموذج من واجهة واحدة — بدون رسوم وسيط إضافية وبدون رسوم اشتراك منصة تتجاوز ما تدفعه لمزوديك مباشرةً.

تُشغّل ميزة Beam المميزة نفس المطالبة عبر نماذج متعددة في وقت واحد وتدمج أفضل الإجابات بذكاء، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسات في المهام عالية المخاطر. يُبقي الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك كل محادثة ومفتاح API خاصًا تمامًا، مع مصادقة HTTP Basic Auth اختيارية لتأمين وصول الفريق.