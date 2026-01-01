انشر Big-AGI بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل احترافية للذكاء الاصطناعي متعددة النماذج تدعم أكثر من 500 نموذج عبر أكثر من 20 مزودًا، مع مقارنة نماذج متوازية مدمجة.
اختر خطة VPS مقابل Big-AGI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Big-AGI
Big-AGI هو مساحة عمل ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحكم جاد في تفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي. وصّل مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وGroq، وMistral، و15+ مزودًا آخر للوصول إلى أكثر من 500 نموذج من واجهة واحدة — بدون رسوم وسيط إضافية وبدون رسوم اشتراك منصة تتجاوز ما تدفعه لمزوديك مباشرةً.
تُشغّل ميزة Beam المميزة نفس المطالبة عبر نماذج متعددة في وقت واحد وتدمج أفضل الإجابات بذكاء، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسات في المهام عالية المخاطر. يُبقي الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك كل محادثة ومفتاح API خاصًا تمامًا، مع مصادقة HTTP Basic Auth اختيارية لتأمين وصول الفريق.
الميزات الرئيسية لـ Big-AGI
Beam متعدد النماذج
شغّل أي موجه عبر نماذج ذكاء اصطناعي متعددة بالتوازي واجمع أفضل الاستجابات، مما يقلل الهلوسات في المهام المعقدة أو عالية المخاطر.
أكثر من 500 نموذج
وصّل OpenAI و Anthropic و Gemini و Groq و Mistral و OpenRouter و أكثر من 15 مزودًا آخر عبر واجهة واحدة باستخدام مفاتيح API الخاصة بك.
الخصوصية المحلية أولاً
تُخزّن المحادثات والإعدادات في المتصفح، وليس على الخادم. بياناتك لا تغادر أبدًا البنية التحتية الخاصة بك.
بحث الويب والاستشهادات
ابحث في الويب ضمن أي دردشة واحصل على إجابات مع استشهادات المصدر، مدعومًا من Google Custom Search أو مزودين آخرين مكوّنين.
التحكم في الوصول
احمِ مثيلك المستضاف ذاتيًا باستخدام HTTP Basic Auth حتى يتمكن المستخدمون المصرح لهم فقط من الوصول إلى مفاتيح API الخاصة بك وسجل محادثاتك.
ما أهمية تشغيل Big-AGI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.