CodiMD هي منصة Markdown تعاونية في الوقت الفعلي مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة، مبنية على أساس HackMD. تتيح لأعضاء الفريق المتعددين تحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعلها مثالية للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات التصميم المعماري، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة Markdown مباشرةً بحيث يرى الكُتّاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.

استضافة CodiMD ذاتيًا تعني أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية، أو معلومات العملاء، أو المواصفات الفنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بـ VPS الخاصة بك، وتتحكم أنت في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقرن هذا النشر خادم CodiMD بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.