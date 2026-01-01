انشر CodiMD بنقرة واحدة.
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي يمكّن الفرق من كتابة الوثائق وملاحظات الاجتماعات والعروض التقديمية معًا.
اختر خطة VPS مقابل CodiMD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CodiMD
CodiMD هي منصة Markdown تعاونية في الوقت الفعلي مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة، مبنية على أساس HackMD. تتيح لأعضاء الفريق المتعددين تحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعلها مثالية للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات التصميم المعماري، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة Markdown مباشرةً بحيث يرى الكُتّاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.
استضافة CodiMD ذاتيًا تعني أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية، أو معلومات العملاء، أو المواصفات الفنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بـ VPS الخاصة بك، وتتحكم أنت في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقرن هذا النشر خادم CodiMD بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.
الميزات الرئيسية لـ CodiMD
تعاون في الوقت الحقيقي
يحرر عدة مؤلفين المستند نفسه في وقت واحد مع مزامنة مباشرة ومؤشرات فردية للمؤشر.
تصيير ماركداون غني
يعرض الرسوم البيانية، ومخططات UML، والصيغ الرياضية، وكتل التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة، والوسائط المضمنة من Markdown.
وضع العرض
حوّل أي مستند ماركداون إلى مجموعة شرائح للعروض التقديمية دون مغادرة المحرر.
سجل الإصدارات
تصفح واستعد المراجعات السابقة لأي مستند حتى لا يُفقد أي تعديل تعاوني بشكل دائم.
صيغ تصدير متعددة
صدّر المستندات إلى PDF أو HTML أو Markdown الخام لمشاركة المحتوى خارج المنصة عند الحاجة.
ما أهمية تشغيل CodiMD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.