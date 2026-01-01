خصم يصل إلى 70% على Bluesky PDS

انشر Bluesky PDS بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم بيانات شخصية مستضاف ذاتيًا لشبكة Bluesky، مما يمنحك الملكية الكاملة لهويتك الاجتماعية ومحتواك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Bluesky PDS بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Bluesky PDS

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky PDS

Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.

تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة، تنتقل بياناتك معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bluesky PDS

الملكية الكاملة للبيانات

تُخزّن منشوراتك وإعجاباتك وشبكتك الاجتماعية على خادمك الخاص ضمن بروتوكول AT، مما يجعلها قابلة للنقل بالكامل ومستقلة عن أي منصة واحدة.

هوية لامركزية

يدير PDS معرّفك (المعرّف اللامركزي)، مما يمنحك هوية دائمة وذاتية السيادة لا يمكن إلغاؤها بواسطة خدمة طرف ثالث.

أسماء النطاقات المخصصة

استضف معرّفك على Bluesky على دومينك الخاص، مما يعزز هويتك ويجعل وجودك لك وحدك بشكل لا لبس فيه.

توافق كامل للشبكة

يتزامن تلقائيًا مع مرحل بلوسكاي حتى يظهر محتواك في الموجز العالمي ويمكن الوصول إليه من أي عميل أو تطبيق بلوسكاي.

أدوات الإدارة المدمجة

تتيح أداة pdsadmin المرفقة لك إدارة الحسابات، وتدوير المفاتيح، والتعامل مع مهام إدارة الخادم مباشرة من سطر الأوامر.

ما أهمية تشغيل Bluesky PDS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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