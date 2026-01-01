انشر Bluesky PDS بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بيانات شخصية مستضاف ذاتيًا لشبكة Bluesky، مما يمنحك الملكية الكاملة لهويتك الاجتماعية ومحتواك.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky PDS
Bluesky PDS (خادم البيانات الشخصية) هو المكون الأساسي للمشاركة في شبكة Bluesky الاجتماعية بشروطك الخاصة. مبني على بروتوكول AT، يخزن الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، والوسائط، ويدير هويتك اللامركزية (DID)، ويتزامن مع شبكة Bluesky الأوسع — كل ذلك دون الاعتماد على أي شركة أو منصة واحدة.
تشغيل PDS الخاص بك يعني أن المحتوى الخاص بك وعلاقات المتابعين قابلة للنقل: إذا قمت بتغيير مزودي الاستضافة، تنتقل بياناتك معك. يتضمن هذا النشر تخزينًا دائمًا، وأداة إدارة pdsadmin، وتكاملاً كاملاً مع خدمات ترحيل وعرض تطبيقات Bluesky حتى تتمكن من استخدام أي عميل متوافق مع Bluesky فور الإعداد.
الميزات الرئيسية لـ Bluesky PDS
الملكية الكاملة للبيانات
تُخزّن منشوراتك وإعجاباتك وشبكتك الاجتماعية على خادمك الخاص ضمن بروتوكول AT، مما يجعلها قابلة للنقل بالكامل ومستقلة عن أي منصة واحدة.
هوية لامركزية
يدير PDS معرّفك (المعرّف اللامركزي)، مما يمنحك هوية دائمة وذاتية السيادة لا يمكن إلغاؤها بواسطة خدمة طرف ثالث.
أسماء النطاقات المخصصة
استضف معرّفك على Bluesky على دومينك الخاص، مما يعزز هويتك ويجعل وجودك لك وحدك بشكل لا لبس فيه.
توافق كامل للشبكة
يتزامن تلقائيًا مع مرحل بلوسكاي حتى يظهر محتواك في الموجز العالمي ويمكن الوصول إليه من أي عميل أو تطبيق بلوسكاي.
أدوات الإدارة المدمجة
تتيح أداة pdsadmin المرفقة لك إدارة الحسابات، وتدوير المفاتيح، والتعامل مع مهام إدارة الخادم مباشرة من سطر الأوامر.
ما أهمية تشغيل Bluesky PDS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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