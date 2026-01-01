Apache Hop (منصة تنسيق Hop) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، احتضن وتخرج من مؤسسة أباتشي للبرمجيات بصفته الخلف الحديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات البيانات وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات البيانات السحابية وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.

ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة القائمة على المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Hop على خادم VPS الخاص بك على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار بيانات أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.