خصم يصل إلى 70% على Apache Hop

انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة تنسيق البيانات المرئية مفتوحة المصدر لتصميم مسارات البيانات وسير العمل التي تعمل في أي مكان.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Apache Hop

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Hop

Apache Hop (منصة تنسيق Hop) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، احتضن وتخرج من مؤسسة أباتشي للبرمجيات بصفته الخلف الحديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات البيانات وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات البيانات السحابية وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.

ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة القائمة على المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Hop على خادم VPS الخاص بك على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار بيانات أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Hop

مصمم خط أنابيب بصري

محرر بالسحب والإفلات مع أكثر من 200 تحويل وإجراء تغطي الملفات وقواعد البيانات وAPIs وقوائم انتظار الرسائل وفحوصات جودة البيانات، لا يتطلب Java أو Python لبناء مسارات عمل الإنتاج.

واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى المتصفح

نفس تجربة Hop GUI التي يقدمها عميل سطح المكتب، يتم تقديمها عبر Tomcat مما يتيح للفرق تصميم مسارات العمل من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيتات Java محلية.

تنفيذ مستقل عن المحرك

صمم مرة واحدة وشغّل مسارات العمل على محرك Hop الأصلي، أو Apache Spark، أو Apache Flink، أو Google Cloud Dataflow من خلال تجريد مشغل Apache Beam.

سير العمل المدفوعة بالبيانات التعريفية

أعد استخدام الاتصالات وتكوينات التشغيل وقوالب خطوط الأنابيب واختبارات الوحدات ككائنات بيانات وصفية من الدرجة الأولى يتم تسجيلها في Git جنبًا إلى جنب مع تعريفات خطوط الأنابيب.

تتبع البيانات المدمج

يسجل كل تحويل المدخلات والمخرجات وتعيينات الحقول حتى يتمكن المحللون من تتبع عمود إلى ملفاته المصدرية أو جداوله عبر سير عمل معقدة متعددة الخطوات.

ما أهمية تشغيل Apache Hop على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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