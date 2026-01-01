انشر Apache Hop بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تنسيق البيانات المرئية مفتوحة المصدر لتصميم مسارات البيانات وسير العمل التي تعمل في أي مكان.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Hop
Apache Hop (منصة تنسيق Hop) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها، احتضن وتخرج من مؤسسة أباتشي للبرمجيات بصفته الخلف الحديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات البيانات وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات البيانات السحابية وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.
ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة القائمة على المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Hop على خادم VPS الخاص بك على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار بيانات أو رسوم حجم الصفوف الشائعة في منصات ETL التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Apache Hop
مصمم خط أنابيب بصري
محرر بالسحب والإفلات مع أكثر من 200 تحويل وإجراء تغطي الملفات وقواعد البيانات وAPIs وقوائم انتظار الرسائل وفحوصات جودة البيانات، لا يتطلب Java أو Python لبناء مسارات عمل الإنتاج.
واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى المتصفح
نفس تجربة Hop GUI التي يقدمها عميل سطح المكتب، يتم تقديمها عبر Tomcat مما يتيح للفرق تصميم مسارات العمل من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيتات Java محلية.
تنفيذ مستقل عن المحرك
صمم مرة واحدة وشغّل مسارات العمل على محرك Hop الأصلي، أو Apache Spark، أو Apache Flink، أو Google Cloud Dataflow من خلال تجريد مشغل Apache Beam.
سير العمل المدفوعة بالبيانات التعريفية
أعد استخدام الاتصالات وتكوينات التشغيل وقوالب خطوط الأنابيب واختبارات الوحدات ككائنات بيانات وصفية من الدرجة الأولى يتم تسجيلها في Git جنبًا إلى جنب مع تعريفات خطوط الأنابيب.
تتبع البيانات المدمج
يسجل كل تحويل المدخلات والمخرجات وتعيينات الحقول حتى يتمكن المحللون من تتبع عمود إلى ملفاته المصدرية أو جداوله عبر سير عمل معقدة متعددة الخطوات.
ما أهمية تشغيل Apache Hop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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