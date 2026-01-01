Databasus هي أداة لإدارة النسخ الاحتياطية لقواعد البيانات ذاتية الاستضافة التي تقوم بمركزة النسخ الاحتياطية التلقائية لقواعد بيانات PostgreSQL و MySQL و MongoDB تحت واجهة ويب واحدة. تتولى دورة حياة النسخ الاحتياطية الكاملة: الجدولة، والتنفيذ، والضغط، وتدوير الاستبقاء، ومراقبة السلامة، دون الحاجة إلى نصوص برمجية منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.

استضافة Databasus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تخزن النسخ الاحتياطية مباشرة على بنيتك التحتية الخاصة، مما يلغي رسوم التخزين السحابي لكل جيجابايت ويحافظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك. توفر لوحة تحكم الويب رؤية واضحة لمعدلات نجاح النسخ الاحتياطية، واستخدام التخزين، وسجل المهام، بينما تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة تشغيل مهام النسخ الاحتياطية دون التأثير على أداء قاعدة بيانات الإنتاج.