انشر Databasus بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير النسخ الاحتياطية لقواعد البيانات ذاتي الاستضافة لأتمتة ومراقبة النسخ الاحتياطية لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB.
اختر خطة VPS مقابل Databasus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Databasus
Databasus هي أداة لإدارة النسخ الاحتياطية لقواعد البيانات ذاتية الاستضافة التي تقوم بمركزة النسخ الاحتياطية التلقائية لقواعد بيانات PostgreSQL و MySQL و MongoDB تحت واجهة ويب واحدة. تتولى دورة حياة النسخ الاحتياطية الكاملة: الجدولة، والتنفيذ، والضغط، وتدوير الاستبقاء، ومراقبة السلامة، دون الحاجة إلى نصوص برمجية منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
استضافة Databasus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تخزن النسخ الاحتياطية مباشرة على بنيتك التحتية الخاصة، مما يلغي رسوم التخزين السحابي لكل جيجابايت ويحافظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك. توفر لوحة تحكم الويب رؤية واضحة لمعدلات نجاح النسخ الاحتياطية، واستخدام التخزين، وسجل المهام، بينما تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة تشغيل مهام النسخ الاحتياطية دون التأثير على أداء قاعدة بيانات الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Databasus
دعم متعدد قواعد البيانات
يقوم بعمل نسخ احتياطي لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB من واجهة موحدة، مما يلغي الحاجة إلى إدارة نصوص برمجية احتياطية منفصلة لكل محرك قاعدة بيانات.
جدولة تلقائية
اضبط فترات النسخ الاحتياطي وسياسات الاستبقاء بحيث تتناوب النسخ الاحتياطية اليومية والأسبوعية والشهرية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
لوحة تحكم قائمة على الويب
راقب صحة النسخ الاحتياطية واستخدام التخزين وسجل المهام من واجهة مركزية مع تنبيهات للإخفاقات التي تتطلب اهتمامًا.
التحقق من النسخ الاحتياطي
تُجري فحوصات السلامة بعد كل نسخة احتياطية للتأكد من أن النسخة الاحتياطية صالحة وقابلة للاستخدام قبل أن تُحتسب ضمن سياسة استبقائك.
استعادة نقطة في الزمن
استعادة قواعد البيانات إلى لقطة احتياطية محددة، مما يتيح التعافي من الكوارث والاختبار الآمن لبيانات الإنتاج في بيئات التدريج.
ما أهمية تشغيل Databasus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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