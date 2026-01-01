انشر Checkmk بتثبيت بنقرة واحدة.
مراقبة شاملة للبنية التحتية مع الاكتشاف التلقائي، وفحوصات لا تتطلب وكيلًا، ولوحات معلومات، وتنبيهات للخوادم والشبكات وأعباء عمل السحابة.
اختر خطة VPS مقابل Checkmk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkmk
Checkmk هي منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات تجمع بين المكونات الإضافية المتوافقة مع Nagios وواجهة مستخدم ويب حديثة، والاكتشاف التلقائي للخدمات، ولوحات المعلومات المدمجة. الإصدار المجتمعي (المعروف سابقًا باسم Raw Edition) مفتوح المصدر بالكامل ويتضمن محرك المراقبة الكامل، ومستقبلات الوكلاء، وتوجيه الإشعارات، وميزات إعداد التقارير التي تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات لمراقبة الخوادم والمحولات ومضيفي المحاكاة الافتراضية وأعباء عمل السحابة من لوحة تحكم واحدة.
تحافظ استضافة Checkmk ذاتيًا على VPS الخاص بك على كل بيانات الاعتماد واسم المضيف والمقياس داخل البنية التحتية الخاصة بك. يقوم الاكتشاف التلقائي بمسح المضيفين عند التسجيل الأول ويقترح فحوصات الخدمة الصحيحة لنظام التشغيل والبرامج التي تم العثور عليها، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مقارنةً بالتكوين اليدوي لكل مقياس.
الميزات الرئيسية لـ Checkmk
الاكتشاف التلقائي للخدمات
أضف مضيفًا ويقوم Checkmk بفحصه بحثًا عن نظام التشغيل والخدمات وأنظمة الملفات وواجهات الشبكة والبرامج، ويقترح فحوصات المراقبة الصحيحة تلقائيًا.
فحوصات بالوكيل وبدون وكيل
راقب الخوادم عبر وكلاء خفيفي الوزن على أنظمة Linux و Windows و Unix، أو استخدم SNMP و IPMI وواجهات برمجة تطبيقات REST، وعشرات من عمليات التكامل للمحولات والمحاكيات الفائقة والخدمات السحابية.
لوحات المعلومات والتقارير
تغطي طرق العرض مسبقة الإنشاء نظرة عامة على المضيف، وحالة المشكلة، ورسوم بيانية للأداء، وتقارير SLA، مع محرر رسومي للوحات المعلومات المخصصة والإشعارات.
تنبيهات ذكية
توجيه الإشعارات مع قواعد التصعيد، وساعات هادئة تراعي النوافذ الزمنية، والتسليم متعدد القنوات، وقوالب قابلة للتخصيص لكل مجموعة مضيفين وفريق.
المراقبة الموزعة
توسيع النطاق ليشمل مواقع متعددة بإدارة مركزية وخوادم أقمار صناعية بعيدة ونسخ متزامن للتكوين عبر المناطق الجغرافية.
ما أهمية تشغيل Checkmk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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