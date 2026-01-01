Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي مفتوح المصدر ومستقل عن اللغة، يوصل الرسائل الفورية للمستخدمين المتصلين عبر WebSocket و HTTP-streaming و Server-Sent Events و WebTransport و gRPC. يمكن لأي واجهة خلفية — بغض النظر عن اللغة أو الإطار — نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) بسيطة تعتمد على HTTP أو gRPC، مما يجعل إضافة ميزات الوقت الفعلي إلى التطبيقات الحالية أمرًا سهلاً دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.

تُزيل استضافة Centrifugo ذاتيًا على VPS الخاص بك رسوم كل رسالة وكل اتصال التي تفرضها خدمات الوقت الفعلي التجارية مثل Pusher أو Ably، مع منحك تحكمًا كاملاً في قابلية التوسع وتوجيه البيانات وتكوين الأمان.