انشر Centrifugo بنقرة واحدة.
خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة باستخدام WebSocket ومراسلة النشر/الاشتراك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Centrifugo
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي مفتوح المصدر ومستقل عن اللغة، يوصل الرسائل الفورية للمستخدمين المتصلين عبر WebSocket و HTTP-streaming و Server-Sent Events و WebTransport و gRPC. يمكن لأي واجهة خلفية — بغض النظر عن اللغة أو الإطار — نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) بسيطة تعتمد على HTTP أو gRPC، مما يجعل إضافة ميزات الوقت الفعلي إلى التطبيقات الحالية أمرًا سهلاً دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.
تُزيل استضافة Centrifugo ذاتيًا على VPS الخاص بك رسوم كل رسالة وكل اتصال التي تفرضها خدمات الوقت الفعلي التجارية مثل Pusher أو Ably، مع منحك تحكمًا كاملاً في قابلية التوسع وتوجيه البيانات وتكوين الأمان.
الميزات الرئيسية لـ Centrifugo
تكامل محايد لغوياً
يمكن لأي واجهة خلفية نشر الرسائل عبر API بسيطة تعتمد على HTTP أو gRPC، بحيث تضيف ميزات في الوقت الفعلي دون تغيير مكدس التقنيات الحالي لديك.
سجل الرسائل والاسترداد
يخزن الرسائل الأخيرة لكل قناة ويعيد تلقائيًا تشغيل الأحداث الفائتة للعملاء الذين يعيدون الاتصال، مما يمنع فقدان البيانات أثناء فترات الانقطاع القصيرة.
قابلية التوسع الأفقية
محرك مدعوم بـ Redis يتيح لك تشغيل عدة عقد Centrifugo والتعامل مع ملايين الاتصالات المتزامنة مع نمو قاعدة مستخدميك.
تتبع الوجود
يتتبع المستخدمين المتصلين بالإنترنت في كل قناة ويبث أحداث الانضمام والمغادرة، مما يتيح ميزات مثل مؤشرات الكتابة وقوائم المستخدمين النشطين.
لوحة المشرف المدمجة
راقب الاتصالات والقنوات وتدفق الرسائل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم الإدارية للويب دون إعداد أدوات ملاحظة منفصلة.
ما أهمية تشغيل Centrifugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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