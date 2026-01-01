انشر ByteChef بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لتكامل API وأتمتة سير العمل مع أكثر من 200 موصل مدمج.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام ByteChef
ByteChef هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء عمليات تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية وقواعد البيانات من خلال محرر مرئي. مع دعم لأكثر من 200 مكون ولغات برمجة متعددة، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء إنشاء أتمتة متطورة دون كتابة تعليمات برمجية مكثفة.
إن استضافة ByteChef ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على منطق سير عملك وبيانات الاعتماد وبيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك — دون وصول من البائعين، ودون تسعير قائم على الاستخدام، ودون الاعتماد على سحابة أتمتة تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ByteChef
محرر سير العمل المرئي
صمم تدفقات أتمتة معقدة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يجعل التكامل متاحًا دون الحاجة لخبرة برمجية عميقة.
أكثر من 200 موصل مُعد مسبقًا
اتصل بتطبيقات SaaS وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الشائعة فورًا دون الحاجة إلى بناء عمليات تكامل مخصصة من الصفر.
دعم متعدد اللغات
اكتب منطقًا مخصصًا باستخدام Java أو JavaScript أو Python أو Ruby حتى يتمكن المطورون من توسيع مهام سير العمل باللغة التي يعرفونها بالفعل.
عمارة جاهزة لـ AI
تتيح مكونات الذكاء الاصطناعي المدمجة للفرق دمج اتخاذ القرارات الذكية في عمليات الأتمتة دون الحاجة إلى بنية تحتية منفصلة للذكاء الاصطناعي.
عناصر التحكم في التدفق المتقدمة
تمنح الشروط والمحولات والحلقات التكرارية والتنفيذ المتوازي تحكمًا دقيقًا في كيفية تشغيل منطق الأعمال المعقد.
ما أهمية تشغيل ByteChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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