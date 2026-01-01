ByteChef هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء عمليات تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) وأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية وقواعد البيانات من خلال محرر مرئي. مع دعم لأكثر من 200 مكون ولغات برمجة متعددة، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء إنشاء أتمتة متطورة دون كتابة تعليمات برمجية مكثفة.

إن استضافة ByteChef ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على منطق سير عملك وبيانات الاعتماد وبيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك — دون وصول من البائعين، ودون تسعير قائم على الاستخدام، ودون الاعتماد على سحابة أتمتة تابعة لجهة خارجية.