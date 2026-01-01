نشر BugSink بنقرة واحدة.
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة استثناءات التطبيقات مع تحكم كامل في بيانات تصحيح الأخطاء الحساسة.
اختر خطة VPS مقابل BugSink
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BugSink
BugSink هي منصة تتبع أخطاء ذاتية الاستضافة تلتقط وتجمع وتظهر استثناءات التطبيقات عبر خدماتك في الوقت الفعلي. تم بناؤها باستخدام Django و Python، وهي توفر تتبعات المكدس وسياق الخطأ وإزالة التكرار التي تحتاجها فرق التطوير لتشخيص المشكلات وحلها بسرعة — دون إرسال معلومات تصحيح الأخطاء الحساسة إلى خدمة طرف ثالث.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تلغي تسعير حجم الأخطاء، وتزيل مخاوف إقامة البيانات للصناعات الخاضعة للتنظيم، وتتيح لك دمج تتبع الأخطاء مباشرة مع بنيتك التحتية الحالية. يقرن هذا النشر BugSink بقاعدة بيانات MySQL لتخزين الأخطاء بشكل دائم وينشئ مستخدمًا إداريًا تلقائيًا عند التشغيل الأول.
الميزات الرئيسية لـ BugSink
التجميع الأوتوماتيكي للأخطاء
يزيل تكرار الاستثناءات المتشابهة ويجمعها في مجموعات، حتى يرى فريقك مشكلة واحدة قابلة للتنفيذ بدلاً من آلاف التنبيهات المتطابقة التي تغمر لوحة التحكم.
تتبعات المكدس المفصلة
يلتقط آثار تتبع المكدس الكاملة مع سياق المصدر وحالة المتغيرات وقت كل خطأ، مما يمنح المطورين كل ما يلزم لإعادة إنتاج الأخطاء وإصلاحها.
دعم SDK متعدد اللغات
يتكامل مع SDKs الشائعة عبر لغات برمجة وأطر عمل متعددة حتى تتمكن من توجيه الأخطاء من جميع خدماتك إلى مكان واحد.
إشعارات لحظية
تُطلق التنبيهات فور اكتشاف أنواع أخطاء جديدة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة قبل تفاقم المشكلات وتأثيرها على المزيد من المستخدمين.
سيادة البيانات الكاملة
تبقى جميع بيانات الأخطاء وتتبعات المكدس وسياق المستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يلبي متطلبات الامتثال ويمنع المعلومات الحساسة من مغادرة بنيتك التحتية.
ما أهمية تشغيل BugSink على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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