BugSink هي منصة تتبع أخطاء ذاتية الاستضافة تلتقط وتجمع وتظهر استثناءات التطبيقات عبر خدماتك في الوقت الفعلي. تم بناؤها باستخدام Django و Python، وهي توفر تتبعات المكدس وسياق الخطأ وإزالة التكرار التي تحتاجها فرق التطوير لتشخيص المشكلات وحلها بسرعة — دون إرسال معلومات تصحيح الأخطاء الحساسة إلى خدمة طرف ثالث.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تلغي تسعير حجم الأخطاء، وتزيل مخاوف إقامة البيانات للصناعات الخاضعة للتنظيم، وتتيح لك دمج تتبع الأخطاء مباشرة مع بنيتك التحتية الحالية. يقرن هذا النشر BugSink بقاعدة بيانات MySQL لتخزين الأخطاء بشكل دائم وينشئ مستخدمًا إداريًا تلقائيًا عند التشغيل الأول.