انشر Databag بنقرة واحدة.
مراسل متصل ذاتيًا وموحد مع تشفير شامل ومكالمات صوتية/مرئية ومواضيع محادثة منظمة.
اختر خطة VPS مقابل Databag
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Databag
Databag هي منصة مراسلة ذاتية الاستضافة وموحدة توفر اتصالات لامركزية للأفراد والمجتمعات الصغيرة دون الاعتماد على خوادم الشركات أو البنية التحتية للبلوكتشين. باستخدام تشفير المفتاح العام والخاص للهوية، لا ترتبط الحسابات بأي نطاق استضافة محدد، يمكن للمستخدمين على عقد Databag المختلفة مراسلة بعضهم البعض بحرية، على غرار كيفية عمل اتحاد البريد الإلكتروني.
تدعم المنصة المواضيع المغلقة المشفرة من طرف إلى طرف، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم الرسائل القائم على المواضيع. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جميع المحادثات وسجل المكالمات وبيانات الاتصال تظل بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع حسابات غير محدودة لكل عقدة وبدون رسوم لكل مستخدم، مما يجعلها مثالية للعائلات ومجموعات الأصدقاء والمنظمات الصغيرة التي ترغب في مراسلة حديثة دون وسطاء من الشركات.
الميزات الرئيسية لـ Databag
المراسلة الموحدة
يمكن للحسابات على عُقد Databag المختلفة التواصل مباشرةً، مما ينشئ شبكة لامركزية لا يتحكم فيها خادم واحد في جميع المحادثات.
التشفير من طرف إلى طرف
المواضيع المختومة تستخدم التشفير من جانب العميل بحيث تكون محتويات الرسالة خاصة حتى عن مسؤول الخادم الذي يستضيف العقدة.
مكالمات صوتية ومرئية
يزيل الاتصال المدمج الحاجة إلى أداة منفصلة لمؤتمرات الفيديو للمجتمعات التي تستخدم Databag بالفعل للمراسلة.
سلاسل محادثة حسب الموضوع
تُنظّم المحادثات حسب الموضوع بدلاً من جهة الاتصال، مما يسهّل إبقاء المناقشات مركزة وقابلة للبحث عبر المجتمع.
حسابات غير محدودة
تدعم كل عقدة العدد الذي تحتاجه من الحسابات دون أي تكلفة إضافية، مما يجعل استضافة المراسلة اقتصادية لعائلة بأكملها أو مؤسسة.
ما أهمية تشغيل Databag على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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