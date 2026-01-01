Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية ذاتية الاستضافة، وتستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد وتأمين وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للمطورين. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — تحدد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.

استضافة Coder ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يعني أن التعليمات البرمجية المصدر وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بقوة حوسبة VPS الخاصة بك بينما تحتفظ أنت بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.