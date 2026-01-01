انشر Coder بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا من قوالب Terraform على البنية التحتية الخاصة بك.
اختر خطة VPS مقابل Coder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Coder
Coder هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لبيئات التطوير السحابية ذاتية الاستضافة، وتستخدمها المؤسسات الهندسية لتوحيد وتأمين وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للمطورين. تحدد فرق المنصة مساحات العمل كقوالب Terraform — تحدد بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، والتبعيات، وتخصيص الموارد، والوصول إلى الشبكة — ويقوم المطورون بإنشاء بيئات متسقة وجاهزة للبرمجة في دقائق بدلاً من قضاء أيام في الإعداد المحلي.
استضافة Coder ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يعني أن التعليمات البرمجية المصدر وبيانات الاعتماد لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا، مما يلبي متطلبات الأمان والامتثال الصارمة. يتيح تكامل مقبس Docker لـ Coder توفير مساحات عمل قائمة على الحاويات مباشرة على المضيف، مما يمنح كل مطور بيئات معزولة مدعومة بقوة حوسبة VPS الخاصة بك بينما تحتفظ أنت بالتحكم المركزي في الموارد وسجلات التدقيق وسياسات الوصول.
الميزات الرئيسية لـ Coder
قوالب مساحات عمل Terraform
عرّف بيئات تطوير قابلة للاستنساخ كرمز وزوّد مساحات عمل متسقة لكل مطور بنقرة واحدة.
أي IDE مدعوم
يتصل المطورون باستخدام VS Code أو JetBrains أو المحررات المستندة إلى المتصفح عبر SSH دون تغيير سير عملهم المفضل.
بدء تلقائي وإيقاف تلقائي
تبدأ مساحات العمل تلقائيًا عند الوصول وتتوقف وفق جدول زمني، مما يقلل من استهلاك الموارد الخاملة وتكاليف البنية التحتية.
SSO وتسجيل التدقيق
تكامل مع OIDC أو GitHub أو موفري هوية الشركات وحافظ على سجلات تدقيق كاملة للأمان والامتثال.
حصص الموارد
حدد حدود استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة (memory) لكل مستخدم لمنع مساحات العمل الجامحة من استهلاك جميع موارد VPS المتاحة.
ما أهمية تشغيل Coder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.