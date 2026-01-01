انشر CoreControl بنقرة واحدة.
لوحة تحكم البنية التحتية المستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم، ومراقبة وقت تشغيل التطبيقات، وتصور مخطط شبكتك.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام CoreControl
CoreControl هو لوحة تحكم بنية تحتية مستضافة ذاتيًا توفر للفرق والأفراد عرضًا موحدًا لمجموعة خوادمهم. يتتبع تفاصيل أجهزة الخادم، ويراقب وقت تشغيل التطبيقات مع سجلات التوفر التاريخية، وينشئ مخططات تدفق الشبكة، ويعرض مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) والقرص في الوقت الفعلي التي يجمعها وكيل مصاحب خفيف الوزن.
على عكس خدمات المراقبة المستضافة، يعمل CoreControl بالكامل على VPS الخاص بك ويخزن جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL محلية. يمكن للفرق تنظيم الخوادم والتطبيقات في مجموعات، وتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم، وتتبع صحة البنية التحتية دون إرسال البيانات إلى خدمات جهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ CoreControl
جرد أجهزة الخادم
أضف ونظّم جميع خوادمك مع مواصفات الأجهزة، ومؤشرات الحالة، وروابط سريعة إلى لوحات الإدارة من لوحة تحكم واحدة.
مراقبة وقت تشغيل التطبيق
تتبّع ما إذا كانت الخدمات المستضافة ذاتيًا متوفرة أم لا في الوقت الفعلي، مع سجلات التوفر التاريخية وتنبيهات الإشعارات.
وكيل قياسات خفيف الوزن
وكيل مصاحب يعتمد على Go يجمع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومساحة القرص من كل خادم ويدفع المقاييس إلى لوحة التحكم المركزية دون تبعيات كبيرة.
تصور الشبكة
أنشئ مخططات تدفق شبكة مرئية لتوثيق وفهم كيفية ترابط خوادمك وخدماتك عبر بنيتك التحتية.
أدوار الفريق والصلاحيات
ادعُ أعضاء الفريق وعيّن أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم للتحكم في من يمكنه إدارة البنية التحتية وعرض تقارير المراقبة.
ما أهمية تشغيل CoreControl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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