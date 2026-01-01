انشر Bionic GPT بنقرة واحدة.
بديل ChatGPT مستضاف ذاتيًا ومحليًا مع دردشة جماعية ومساعدين مدعومين بتقنية RAG وتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للمؤسسات.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Bionic GPT
Bionic GPT هو بديل مفتوح المصدر يتم استضافته محليًا لـ ChatGPT، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على سرية البيانات بشكل صارم. مبني حول نواة Rust عالية الأداء، يجمع بين واجهة مألوفة على غرار ChatGPT وميزات للمؤسسات مثل مساحات عمل الفريق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الوكلاء لأي تنسيق مستند.
تضمن استضافة Bionic GPT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المطالبات وسجل الدردشة والتضمينات والمستندات المحملة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. تتصل المنصة بأي نموذج متوافق مع OpenAI — سواء كانت مثيلات Ollama محلية أو مزودين عن بعد — وتتضمن PostgreSQL مع pgvector للبحث الدلالي بالإضافة إلى محرك RAG مخصص لاستيعاب المستندات وتوليد التضمينات.
الميزات الرئيسية لـ Bionic GPT
تجربة دردشة مألوفة
واجهة مصقولة على غرار ChatGPT مع سجل الدردشة وإمكانية تخصيص المظهر بالكامل تتيح للفرق اعتماد الأداة دون الحاجة إلى إعادة تدريب، بينما تحافظ واجهة المستخدم السريعة المبنية بـ Rust على التفاعلات سريعة الاستجابة.
مساعدو RAG الوكلاء
أنشئ مساعدين يستندون إلى مستنداتك الخاصة — مثل PDF و HTML و CSV و PPTX والمزيد — باستخدام no-code chunking، والتضمينات، ومطالبات النظام التي يتم تكوينها عبر واجهة المستخدم للويب.
الفرق و RBAC
نظّم المستخدمين في مساحات عمل فرق معزولة، وتحكّم في الوصول إلى الميزات عبر الأدوار من SSO الخاص بك، وافرض قيود استخدام الرموز المميزة لكل دور لمشاركة سعة النموذج بشكل عادل.
أحضر أي LLM
اتصل بالنماذج المحلية عبر Ollama أو المزودين عن بعد باستخدام APIs متوافقة مع OpenAI، ودع المستخدمين ينتقلون بين النماذج دون مغادرة المحادثة.
الخصوصية حسب التصميم
وثائق وتضمينات وسجل الدردشة تبقى داخل VPS الخاص بك، مع أمان على مستوى الصفوف في Postgres وحاويات مبنية من الصفر بحد أدنى مما يوفر دفاعًا متعدد الطبقات.
ما أهمية تشغيل Bionic GPT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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