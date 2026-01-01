Bionic GPT هو بديل مفتوح المصدر يتم استضافته محليًا لـ ChatGPT، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على سرية البيانات بشكل صارم. مبني حول نواة Rust عالية الأداء، يجمع بين واجهة مألوفة على غرار ChatGPT وميزات للمؤسسات مثل مساحات عمل الفريق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الوكلاء لأي تنسيق مستند.

تضمن استضافة Bionic GPT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المطالبات وسجل الدردشة والتضمينات والمستندات المحملة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. تتصل المنصة بأي نموذج متوافق مع OpenAI — سواء كانت مثيلات Ollama محلية أو مزودين عن بعد — وتتضمن PostgreSQL مع pgvector للبحث الدلالي بالإضافة إلى محرك RAG مخصص لاستيعاب المستندات وتوليد التضمينات.