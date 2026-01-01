خصم يصل إلى 70% على Bionic GPT

انشر Bionic GPT بنقرة واحدة.

بديل ChatGPT مستضاف ذاتيًا ومحليًا مع دردشة جماعية ومساعدين مدعومين بتقنية RAG وتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للمؤسسات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Bionic GPT بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Bionic GPT

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bionic GPT

Bionic GPT هو بديل مفتوح المصدر يتم استضافته محليًا لـ ChatGPT، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على سرية البيانات بشكل صارم. مبني حول نواة Rust عالية الأداء، يجمع بين واجهة مألوفة على غرار ChatGPT وميزات للمؤسسات مثل مساحات عمل الفريق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الوكلاء لأي تنسيق مستند.

تضمن استضافة Bionic GPT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المطالبات وسجل الدردشة والتضمينات والمستندات المحملة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. تتصل المنصة بأي نموذج متوافق مع OpenAI — سواء كانت مثيلات Ollama محلية أو مزودين عن بعد — وتتضمن PostgreSQL مع pgvector للبحث الدلالي بالإضافة إلى محرك RAG مخصص لاستيعاب المستندات وتوليد التضمينات.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bionic GPT

تجربة دردشة مألوفة

واجهة مصقولة على غرار ChatGPT مع سجل الدردشة وإمكانية تخصيص المظهر بالكامل تتيح للفرق اعتماد الأداة دون الحاجة إلى إعادة تدريب، بينما تحافظ واجهة المستخدم السريعة المبنية بـ Rust على التفاعلات سريعة الاستجابة.

مساعدو RAG الوكلاء

أنشئ مساعدين يستندون إلى مستنداتك الخاصة — مثل PDF و HTML و CSV و PPTX والمزيد — باستخدام no-code chunking، والتضمينات، ومطالبات النظام التي يتم تكوينها عبر واجهة المستخدم للويب.

الفرق و RBAC

نظّم المستخدمين في مساحات عمل فرق معزولة، وتحكّم في الوصول إلى الميزات عبر الأدوار من SSO الخاص بك، وافرض قيود استخدام الرموز المميزة لكل دور لمشاركة سعة النموذج بشكل عادل.

أحضر أي LLM

اتصل بالنماذج المحلية عبر Ollama أو المزودين عن بعد باستخدام APIs متوافقة مع OpenAI، ودع المستخدمين ينتقلون بين النماذج دون مغادرة المحادثة.

الخصوصية حسب التصميم

وثائق وتضمينات وسجل الدردشة تبقى داخل VPS الخاص بك، مع أمان على مستوى الصفوف في Postgres وحاويات مبنية من الصفر بحد أدنى مما يوفر دفاعًا متعدد الطبقات.

ما أهمية تشغيل Bionic GPT على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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