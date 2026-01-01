انشر Aptabase بنقرة واحدة.
منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية، لتطبيقات الجوال وسطح المكتب والويب مع تكامل SDK خفيف الوزن.
اختر خطة VPS مقابل Aptabase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Aptabase
Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تراعي الخصوصية أولاً، ومصممة لمطوري تطبيقات الجوال وسطح المكتب والويب. على عكس أدوات تحليل مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى حزم تطوير البرمجيات (SDK) — حيث يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم بحزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الدقة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو البصمات الرقمية أو التتبع عبر المواقع.
الاستضافة الذاتية لـ Aptabase على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على جميع بيانات التحليلات على بنيتك التحتية الخاصة، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل التسعير حسب الحدث الذي يفرضه مزودو التحليلات السحابية مع تزايد الاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Aptabase
SDK تتبع الأحداث
جهز تطبيقك باستخدام استدعاء واحد لـ SDK لتتبع الأحداث والخصائص المسماة عبر جميع المنصات دون إعداد معقد.
الخصوصية حسب التصميم
لا ملفات تعريف الارتباط، ولا بصمات رقمية، ولا تتبع عبر المواقع — متوافق تمامًا مع GDPR ولوائح الخصوصية مباشرةً.
SDKs متعددة المنصات
SDKs الرسمية لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و .NET و Electron و Tauri والمزيد تغطي كل منصات تطوير التطبيقات الرئيسية.
لوحة معلومات في الوقت الفعلي
شاهد الأحداث ونشاط المستخدمين فور حدوثها باستخدام لوحة تحكم نظيفة وبسيطة تعرض ما يهم دون إزعاج.
ملكية كاملة للبيانات
تبقى جميع بيانات التحليلات على VPS الخاص بك، لا يوجد احتكار للمورد، ولا تسعير لكل حدث، ولا منصة خارجية تستقبل بيانات المستخدم الخاصة بك.
ما أهمية تشغيل Aptabase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.