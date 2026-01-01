Aptabase هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، تراعي الخصوصية أولاً، ومصممة لمطوري تطبيقات الجوال وسطح المكتب والويب. على عكس أدوات تحليل مواقع الويب التي تتتبع مشاهدات الصفحات، تركز Aptabase على تتبع الأحداث المستند إلى حزم تطوير البرمجيات (SDK) — حيث يقوم المطورون بتجهيز تطبيقاتهم بحزم SDK خفيفة الوزن لـ Flutter و React Native و Swift و Kotlin و Electron و Tauri والمزيد لالتقاط الأحداث المسماة بخصائص اختيارية. والنتيجة هي لوحة تحكم عالية الدقة تُظهر ما يفعله المستخدمون بالفعل داخل تطبيقك، دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو البصمات الرقمية أو التتبع عبر المواقع.

الاستضافة الذاتية لـ Aptabase على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على جميع بيانات التحليلات على بنيتك التحتية الخاصة، مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أمرًا مباشرًا ويزيل التسعير حسب الحدث الذي يفرضه مزودو التحليلات السحابية مع تزايد الاستخدام.