Apache Zeppelin هو دفتر ملاحظات ويب مفتوح المصدر مصمم لتحليلات البيانات التفاعلية واسعة النطاق على محركات مثل Apache Spark و Flink و Hive. على عكس دفاتر الملاحظات أحادية اللغة، يستخدم Zeppelin بنية مفسّر قابلة للتوصيل تسمح لملاحظة واحدة بمزج فقرات Scala و SQL و Python و R و shell مقابل البيانات المشتركة، مع تمرير النتائج بين اللغات من خلال تنسيق جدول مدمج.

الاستضافة الذاتية لـ Zeppelin على VPS تحافظ على دفاتر الملاحظات، واتصالات مجموعات البيانات، وبيانات اعتماد المفسّر داخل بيئتك الخاصة، وتزيل التسعير لكل مستخدم لخدمات دفاتر الملاحظات المدارة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوين Spark، وذاكرة JVM، وإدارة التبعيات.