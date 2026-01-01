انشر Apache Zeppelin بتثبيت بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات قائم على الويب لتحليلات البيانات التفاعلية باستخدام Spark و SQL و Scala و Python و R في مساحة عمل تعاونية واحدة.
اختر خطة VPS مقابل Apache Zeppelin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Zeppelin
Apache Zeppelin هو دفتر ملاحظات ويب مفتوح المصدر مصمم لتحليلات البيانات التفاعلية واسعة النطاق على محركات مثل Apache Spark و Flink و Hive. على عكس دفاتر الملاحظات أحادية اللغة، يستخدم Zeppelin بنية مفسّر قابلة للتوصيل تسمح لملاحظة واحدة بمزج فقرات Scala و SQL و Python و R و shell مقابل البيانات المشتركة، مع تمرير النتائج بين اللغات من خلال تنسيق جدول مدمج.
الاستضافة الذاتية لـ Zeppelin على VPS تحافظ على دفاتر الملاحظات، واتصالات مجموعات البيانات، وبيانات اعتماد المفسّر داخل بيئتك الخاصة، وتزيل التسعير لكل مستخدم لخدمات دفاتر الملاحظات المدارة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوين Spark، وذاكرة JVM، وإدارة التبعيات.
الميزات الرئيسية لـ Apache Zeppelin
فقرات متعددة اللغات
امزج Scala وSQL وPython وR وMarkdown وshell داخل ملاحظة واحدة باستخدام مفسرات Zeppelin، مع مشاركة النتائج بين اللغات.
تكامل Spark الأصلي
اتصل بـ Apache Spark مباشرةً لمعالجة البيانات الموزعة، وتعلم الآلة، وأعباء عمل التدفق دون الحاجة إلى توصيل يدوي.
مرئيات مدمجة
حوّل أي نتيجة SQL أو DataFrame إلى مخططات شريطية أو خطية أو دائرية أو مبعثرة أو محورية، بدون كود رسم بياني ومدخلات نماذج ديناميكية.
النظام البيئي للمفسّر
استعلم عن قواعد بيانات JDBC، وFlink، وHive، وCassandra، وElasticsearch، والعديد من الأنظمة الأخرى من خلال مفسرات قابلة للتوصيل مُكوّنة لكل ملاحظة.
دفاتر ملاحظات تعاونية
شارك الملاحظات المباشرة عبر رابط، وضمّنها في لوحات المعلومات، وجدولها باستخدام مشغل كرون المدمج لإعداد التقارير الآلي.
ما أهمية تشغيل Apache Zeppelin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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