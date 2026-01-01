انشر Checkmate بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة الخادم مفتوحة المصدر لتتبع وقت التشغيل والأداء وصحة البنية التحتية في الوقت الفعلي.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkmate
Checkmate هو تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم يتتبع وقت التشغيل والأداء والصحة عبر خوادمك وخدماتك من لوحة معلومات واحدة قائمة على الويب. يوفر فحوصات صحية قابلة للتكوين، وتنبيهات في الوقت الفعلي، وتحليل الاتجاهات التاريخية، وتكامل Google PageSpeed Insights، ومراقبة حاويات Docker، كل ذلك دون الاعتماد على خدمة مراقبة SaaS مدفوعة.
يؤدي نشر Checkmate على خادم VPS مخصص إلى إبقاء البنية التحتية للمراقبة الخاصة بك مستقلة عن الأنظمة التي تراقبها، مما يمنع انقطاعًا واحدًا من تعطيل تطبيقك وقدرتك على اكتشافه.
الميزات الرئيسية لـ Checkmate
مراقبة وقت التشغيل في الوقت الفعلي
يتحقق باستمرار من خوادمك وخدماتك حتى تعرف لحظة تعطل أي شيء، وليس بعد أن يبدأ المستخدمون بالشكوى.
تنبيهات توقف الخدمة عبر البريد الإلكتروني
يرسل إشعارات فورية عند تعطل الخدمات وعند استعادتها، مما يبقي فريقك على اطلاع دون الحاجة إلى التحقق اليدوي من لوحة التحكم.
تكامل PageSpeed
يعرض مقاييس Google PageSpeed Insights إلى جانب بيانات وقت التشغيل حتى تتمكن من تتبع كلاً من التوفر وأداء المستخدم في مكان واحد.
مراقبة حاويات Docker
يراقب التطبيقات المعبأة في حاويات عبر وصول مقبس Docker، مما يوفر رؤية في صحة كل من مستوى المضيف ومستوى الحاوية في آن واحد.
تحليل الاتجاهات التاريخية
يحتفظ بسجل وقت التشغيل بمرور الوقت حتى تتمكن من تحديد الانقطاعات المتكررة، وقياس الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتبرير استثمارات البنية التحتية.
ما أهمية تشغيل Checkmate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.