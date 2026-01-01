Chibisafe هو خزانة ملفات ذاتية الاستضافة مكتوبة بلغة TypeScript تجعل مشاركة الملفات سهلة. حمّل أي شيء — صور ومقاطع فيديو ومستندات ومقتطفات برمجية — واحصل على رابط فوري قابل للمشاركة. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض صور أنيق بتصميم متناسق تصفح وسائطك بصريًا.

على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، تمنحك استضافة Chibisafe ذاتيًا تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. شغّله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين.