انشر Chibisafe بتثبيت بنقرة واحدة.
خزنة ملفات مفتوحة المصدر فائقة السرعة لتحميل ومشاركة وإدارة الملفات والصور والمستندات مع روابط قابلة للمشاركة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chibisafe
Chibisafe هو خزانة ملفات ذاتية الاستضافة مكتوبة بلغة TypeScript تجعل مشاركة الملفات سهلة. حمّل أي شيء — صور ومقاطع فيديو ومستندات ومقتطفات برمجية — واحصل على رابط فوري قابل للمشاركة. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض صور أنيق بتصميم متناسق تصفح وسائطك بصريًا.
على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، تمنحك استضافة Chibisafe ذاتيًا تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. شغّله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين.
الميزات الرئيسية لـ Chibisafe
تحميلات الملفات المجزأة
يقسم الملفات الكبيرة تلقائيًا إلى أجزاء لضمان عمليات نقل موثوقة حتى على الاتصالات غير المستقرة، مع عدم وجود حد عملي لحجم الملف.
ألبومات ومعارض
نظّم التحميلات في ألبومات مع روابط معرض قابلة للمشاركة لتوزيع مجموعات الصور أو حزم المستندات في عنوان URL واحد.
مختصر URL مدمج
اختصر أي عنوان URL خارجي إلى جانب استضافة الملفات، مما يدمج جميع احتياجاتك للمشاركة في خدمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
دعم ShareX و iOS
إعداد ShareX الأصلي واختصار iOS يتيح لك تحميل لقطات الشاشة والملفات من سطح المكتب أو الجوال في ثوانٍ.
تحكم مرن بالوصول
بدّل بين الوضع العام، أو حسابات المستخدمين، أو وضع الدعوة فقط للتحكم بدقة في من يمكنه التحميل إلى مثيلك.
ما أهمية تشغيل Chibisafe على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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