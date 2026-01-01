خصم يصل إلى 70% على Chibisafe

انشر Chibisafe بتثبيت بنقرة واحدة.

خزنة ملفات مفتوحة المصدر فائقة السرعة لتحميل ومشاركة وإدارة الملفات والصور والمستندات مع روابط قابلة للمشاركة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
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تخزين NVMe بسعة 100GB
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
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73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Chibisafe

Chibisafe هو خزانة ملفات ذاتية الاستضافة مكتوبة بلغة TypeScript تجعل مشاركة الملفات سهلة. حمّل أي شيء — صور ومقاطع فيديو ومستندات ومقتطفات برمجية — واحصل على رابط فوري قابل للمشاركة. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض صور أنيق بتصميم متناسق تصفح وسائطك بصريًا.

على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، تمنحك استضافة Chibisafe ذاتيًا تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. شغّله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة لتعديل ملفات التكوين.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Chibisafe

تحميلات الملفات المجزأة

يقسم الملفات الكبيرة تلقائيًا إلى أجزاء لضمان عمليات نقل موثوقة حتى على الاتصالات غير المستقرة، مع عدم وجود حد عملي لحجم الملف.

ألبومات ومعارض

نظّم التحميلات في ألبومات مع روابط معرض قابلة للمشاركة لتوزيع مجموعات الصور أو حزم المستندات في عنوان URL واحد.

مختصر URL مدمج

اختصر أي عنوان URL خارجي إلى جانب استضافة الملفات، مما يدمج جميع احتياجاتك للمشاركة في خدمة واحدة مستضافة ذاتيًا.

دعم ShareX و iOS

إعداد ShareX الأصلي واختصار iOS يتيح لك تحميل لقطات الشاشة والملفات من سطح المكتب أو الجوال في ثوانٍ.

تحكم مرن بالوصول

بدّل بين الوضع العام، أو حسابات المستخدمين، أو وضع الدعوة فقط للتحكم بدقة في من يمكنه التحميل إلى مثيلك.

ما أهمية تشغيل Chibisafe على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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