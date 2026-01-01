Baserow هي منصة مفتوحة المصدر لا تتطلب تعليمات برمجية تتيح للفرق بناء قواعد بيانات تعاونية وأدوات داخلية وسير عمل مؤتمتة من خلال واجهة جداول بيانات مألوفة — بدون SQL، وبدون إعداد بنية تحتية، وبدون تسعير لكل سجل. الجداول وأنواع الحقول الغنية وطرق العرض والنماذج وواجهة برمجة تطبيقات REST تجعلها بديلاً عمليًا لـ Airtable لفرق المنتجات والعمليات والتسويق والهندسة.

الاستضافة الذاتية لـ Baserow على VPS الخاص بك تحافظ على سجلات العملاء ومتتبعات المشاريع وبيانات CRM واستجابات النماذج داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات بائع SaaS. أنت تتحكم في حدود التخزين والاحتفاظ بالبيانات وعمليات التكامل والوصول — وتتجنب رسومًا لكل مقعد تتزايد مع حجم الفريق مع نمو استخدامك.