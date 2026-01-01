انشر Baserow بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون ترميز وبديل لـ Airtable لبناء جداول بيانات تعاونية، وسير عمل، وأدوات داخلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Baserow
Baserow هي منصة مفتوحة المصدر لا تتطلب تعليمات برمجية تتيح للفرق بناء قواعد بيانات تعاونية وأدوات داخلية وسير عمل مؤتمتة من خلال واجهة جداول بيانات مألوفة — بدون SQL، وبدون إعداد بنية تحتية، وبدون تسعير لكل سجل. الجداول وأنواع الحقول الغنية وطرق العرض والنماذج وواجهة برمجة تطبيقات REST تجعلها بديلاً عمليًا لـ Airtable لفرق المنتجات والعمليات والتسويق والهندسة.
الاستضافة الذاتية لـ Baserow على VPS الخاص بك تحافظ على سجلات العملاء ومتتبعات المشاريع وبيانات CRM واستجابات النماذج داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات بائع SaaS. أنت تتحكم في حدود التخزين والاحتفاظ بالبيانات وعمليات التكامل والوصول — وتتجنب رسومًا لكل مقعد تتزايد مع حجم الفريق مع نمو استخدامك.
الميزات الرئيسية لـ Baserow
واجهة مستخدم جدول البيانات
تعديل البيانات من خلال واجهة شبكية مألوفة مع الفرز والتصفية والتجميع وتحرير الخلايا المباشر، التي تشبه Excel أو Google Sheets.
أنواع الحقول الغنية
اجمع النصوص والأرقام والتواريخ والاختيار الفردي والمتعدد والصيغ ومرفقات الملفات والروابط بين الجداول وحقول البحث في مخطط واحد.
طرق عرض متعددة
تصوّر نفس الجدول كشبكة، أو لوحة كانبان، أو تقويم، أو معرض، أو نموذج لدعم سير عمل مختلفة للفريق دون تكرار البيانات.
النماذج والمشاركة
انشر نماذج عامة تكتب مباشرة في جداولك وشارك طرق عرض للقراءة فقط أو القابلة للتعديل مع المتعاونين خارج مساحة عملك.
REST API و Webhooks
كل جدول يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST (API) مُحددة النوع ومشغلات الويب هوك، مما يتيح لك دمج Baserow مع التطبيقات المخصصة وعمليات الأتمتة وأدوات ذكاء الأعمال.
ما أهمية تشغيل Baserow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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