انشر Chevereto بنقرة واحدة.
منصة ذاتية الاستضافة لمشاركة الصور والفيديوهات لإنشاء مجتمع وسائط خاص بك على غرار Imgur أو Flickr.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chevereto
Chevereto هي منصة استضافة صور وفيديو ناضجة وذاتية الاستضافة، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع لمشاركة الوسائط بميزات كاملة: تسجيل المستخدمين، ملفات تعريف، المصادقة الثنائية، تنظيم متقدم للوسائط عبر الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى عناصر تحكم دقيقة للخصوصية لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.
تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل عملية تحميل وحساب مستخدم وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة بدون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. يجمع هذا القالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى وRedis لتخزين الجلسات وذاكرة التخزين المؤقت بسرعة، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا لتكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.
الميزات الرئيسية لـ Chevereto
مشاركة الصور والفيديو
استضف الصور ومقاطع الفيديو مع الصور المصغرة والمشغلات المضمنة والروابط المباشرة الجاهزة للمشاركة على أي منصة.
الألبومات والعلامات
نظّم المحتوى في ألبومات وصنّف التحميلات بالعلامات حتى يتمكن الزوار من تصفح والبحث في مكتبة وسائط متنامية.
حسابات المستخدمين والأدوار
يحصل المستخدمون المسجلون على ملفات شخصية، ومصادقة ثنائية، وأذونات قائمة على الأدوار تتم إدارتها عبر لوحة الإدارة.
عناصر التحكم في الخصوصية
تتيح إعدادات الخصوصية لكل عملية تحميل للمالكين تحديد المحتوى كعام أو خاص أو محمي بكلمة مرور ليتناسب مع أي سيناريو مشاركة.
واجهة متعددة اللغات
أطلق مجتمعًا بأي من أكثر من 30 لغة مدعومة دون تثبيت حزم أو سمات إضافية.
ما أهمية تشغيل Chevereto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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