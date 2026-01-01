Chevereto هي منصة استضافة صور وفيديو ناضجة وذاتية الاستضافة، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع لمشاركة الوسائط بميزات كاملة: تسجيل المستخدمين، ملفات تعريف، المصادقة الثنائية، تنظيم متقدم للوسائط عبر الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى عناصر تحكم دقيقة للخصوصية لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.

تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل عملية تحميل وحساب مستخدم وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة بدون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. يجمع هذا القالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى وRedis لتخزين الجلسات وذاكرة التخزين المؤقت بسرعة، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا لتكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.