changedetection.io هي منصة لمراقبة المواقع ذاتية الاستضافة تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. تتجاوز المنصة مجرد فحوصات وقت التشغيل البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS، أو XPath، أو JSONPath، أو التحديد البصري، وتستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمواقع التي تتطلب تسجيل الدخول.

تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية أهداف مراقبتك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات بشكل كامل، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.