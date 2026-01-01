انشر changedetection.io بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة مراقبة تغييرات المواقع الإلكترونية المستضافة ذاتيًا تنبهك عندما يتم تحديث المحتوى أو الأسعار أو عناصر الصفحة.
اختر خطة VPS مقابل changedetection.io
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام changedetection.io
changedetection.io هي منصة لمراقبة المواقع ذاتية الاستضافة تكتشف وتُعلمك بالتغييرات في أي صفحة ويب — بدءًا من تحديثات المحتوى وتقلبات الأسعار وصولاً إلى إعادة تخزين المخزون والتعديلات التنظيمية. تتجاوز المنصة مجرد فحوصات وقت التشغيل البسيطة من خلال السماح لك باستهداف عناصر صفحة معينة باستخدام محددات CSS، أو XPath، أو JSONPath، أو التحديد البصري، وتستخدم متصفح Playwright Chrome مدمجًا لمراقبة الصفحات المعروضة بواسطة JavaScript والمواقع التي تتطلب تسجيل الدخول.
تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية أهداف مراقبتك، والمعلومات التنافسية، وبيانات الإشعارات بشكل كامل، بدون رسوم لكل صفحة أو لكل فحص بغض النظر عن عدد المواقع أو مدى تكرار مراقبتك لها.
الميزات الرئيسية لـ changedetection.io
دعم صفحة JavaScript
يعرض متصفح Playwright المدمج تطبيقات أحادية الصفحة ديناميكية ويتعامل مع تدفقات تسجيل الدخول التي لا تستطيع أدوات مراقبة HTTP الأساسية الوصول إليها.
الاستهداف الدقيق للعناصر
تتيح لك محددات CSS وXPath وJSONPath والاختيار المرئي مراقبة المحتوى الذي يهمك بدقة بدلاً من الصفحة بأكملها.
تنبيهات الأسعار وتوفر المنتج
عيّن حدود الأسعار ومشغلات الكلمات المفتاحية لتتلقى إشعارات فقط عندما ينخفض سعر منتج ما عن سعرك المستهدف أو يعود متاحًا في المخزون.
70+ قنوات إشعارات
أرسل التنبيهات إلى Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني و webhooks وعشرات الخدمات الأخرى عبر مكتبة Apprise دون أي إعدادات إضافية.
سجل التغييرات مع عرض الفروقات
يتم تخزين كل تغيير يتم اكتشافه وإبرازه بصريًا، حتى تتمكن من مراجعة ما تغير بالضبط ومتى، دون إعادة زيارة الصفحة الأصلية.
ما أهمية تشغيل changedetection.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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