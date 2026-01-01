Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم المستمر يعتمد على بايثون، يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات CI المستضافة ذات الرأي المحدد، فإن Buildbot قابل للتكوين بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بها دون قيود مخططات YAML التعريفية.

تحافظ استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم VPS على بنية البناء التحتية الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، مع عدم وجود فواتير بالدقيقة، ولا قيود على المستودعات، ولا اعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. تتوسع هندسة المعمارية الرئيسية-العاملة من عامل واحد على خادم VPS صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، ويتم تنسيقها جميعًا من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.