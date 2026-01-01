انشر Buildbot بنقرة واحدة.
إطار عمل CI/CD مرن ومفتوح المصدر لأتمتة عمليات بناء البرمجيات والاختبارات وعمليات النشر عبر العاملين الموزعين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Buildbot
Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم المستمر يعتمد على بايثون، يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات CI المستضافة ذات الرأي المحدد، فإن Buildbot قابل للتكوين بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بها دون قيود مخططات YAML التعريفية.
تحافظ استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم VPS على بنية البناء التحتية الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، مع عدم وجود فواتير بالدقيقة، ولا قيود على المستودعات، ولا اعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. تتوسع هندسة المعمارية الرئيسية-العاملة من عامل واحد على خادم VPS صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، ويتم تنسيقها جميعًا من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Buildbot
خطوط أنابيب مُكوَّنة بواسطة Python
عرّف كل خطوة بناء ومشغل وإشعار في كود بايثون لمرونة كاملة لا يمكن لتكوينات YAML التعريفية أن تضاهيها.
معمارية عاملة موزعة
شغّل عمليات البناء على أي عدد من الوحدات العاملة، حاويات محلية، أو أجهزة بعيدة، أو أجهزة افتراضية سحابية، وكلها منسقة من وحدة رئيسية واحدة.
لوحة تحكم بناء الويب
راقب سجل البناء، والتقدم المباشر، وحالة العاملين من واجهة ويب Buildbot مع عروض الشلال، ووحدة التحكم، والشبكة.
جدولة مرنة
تشغيل عمليات الإنشاء بناءً على التزامات الكود، أو الجداول الزمنية، أو الطلبات اليدوية، أو نتائج الإنشاءات السابقة باستخدام كائنات جدولة قابلة للتركيب.
REST API و المُبلّغون
استعلم عن حالة البناء عبر REST API وأرسل إشعارات إلى البريد الإلكتروني، Slack، فحوصات حالة GitHub، أو أي نقطة نهاية ويب هوك مخصصة.
ما أهمية تشغيل Buildbot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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