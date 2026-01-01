Countly هي منصة تحليلات ومشاركة مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية أولاً، موثوق بها من قبل آلاف الفرق لتتبع أداء المنتج وسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب وإنترنت الأشياء (IoT). تتيح لك بنيتها القائمة على المكونات الإضافية تمكين ما تحتاجه فقط — بدءًا من تتبع الجلسات والإبلاغ عن الأعطال وصولاً إلى الإشعارات الفورية والتكوين عن بُعد — دون تضخيم نشرك.

يمنحك استضافة Countly ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات التحليلات الخاصة بك، دون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ولا حدود لأخذ العينات، ولا تسعير لكل حدث. شغّله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على بيانات سلوك المستخدم الحساسة بالكامل ضمن بنيتك التحتية وتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والخصوصية.