انشر Countly بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات المنتجات التي تركز على الخصوصية لتتبع رحلات المستخدمين عبر تطبيقات الجوال والويب وسطح المكتب.
اختر خطة VPS مقابل Countly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Countly
Countly هي منصة تحليلات ومشاركة مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية أولاً، موثوق بها من قبل آلاف الفرق لتتبع أداء المنتج وسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب وإنترنت الأشياء (IoT). تتيح لك بنيتها القائمة على المكونات الإضافية تمكين ما تحتاجه فقط — بدءًا من تتبع الجلسات والإبلاغ عن الأعطال وصولاً إلى الإشعارات الفورية والتكوين عن بُعد — دون تضخيم نشرك.
يمنحك استضافة Countly ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات التحليلات الخاصة بك، دون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ولا حدود لأخذ العينات، ولا تسعير لكل حدث. شغّله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على بيانات سلوك المستخدم الحساسة بالكامل ضمن بنيتك التحتية وتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ Countly
التتبع عبر المنصات
اجمع الجلسات والأحداث ورحلات المستخدمين من تطبيقات الهاتف المحمول (iOS، Android)، والويب، وتطبيقات سطح المكتب باستخدام SDKs الرسمية لـ React Native وFlutter وUnity والمزيد.
الإبلاغ عن الأعطال
التقط وحلّل الأخطاء والتعطلات عبر جميع المنصات، مع تتبعات المكدس الكاملة وأعداد المستخدمين المتأثرين للمساعدة في تحديد أولويات الإصلاحات.
إشعارات الدفع
أرسل إشعارات فورية مستهدفة لمستخدمي iOS و Android مباشرة من لوحة التحكم، مع تجزئة الجمهور وتتبع التسليم.
التكوين عن بعد
حدّث سلوك التطبيق في الوقت الفعلي دون إصدار نسخة جديدة، باستخدام أزواج المفتاح-القيمة للتكوين عن بُعد المرتبطة بشرائح مستخدمين محددة.
مركز الامتثال
أدِر موافقات GDPR وطلبات أصحاب البيانات، بما في ذلك تصدير البيانات وحذفها، من واجهة مدمجة واحدة.
ما أهمية تشغيل Countly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.