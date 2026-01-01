ClassicPress هو نسخة متفرعة من ووردبريس يقودها المجتمع، تحافظ على محرر TinyMCE الكلاسيكي المألوف مع إزالة محرر Gutenberg block والأعباء الإضافية في الأداء التي يقدمها. ويحافظ على التوافق مع معظم قوالب وإضافات ووردبريس الحالية، مما يجعله مسار ترحيل مباشر للمواقع والمطورين الذين يفضلون سلوك نظام إدارة محتوى (CMS) مستقر ويمكن التنبؤ به على التغييرات المستمرة في الواجهة.

استضافة ClassicPress ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك تحكمًا كاملاً في تهيئة PHP، وضبط قاعدة البيانات، وتوقيت التحديثات، مما يلغي قيود استضافة ووردبريس المُدارة مع الحفاظ على النظام البيئي لووردبريس الذي تعرفه بالفعل.