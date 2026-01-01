انشر ClassicPress بتثبيت بنقرة واحدة.
نسخة متفرعة من ووردبريس تحافظ على تجربة المحرر الكلاسيكي مع استقرار محسّن وبدون تعقيد Gutenberg.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام ClassicPress
ClassicPress هو نسخة متفرعة من ووردبريس يقودها المجتمع، تحافظ على محرر TinyMCE الكلاسيكي المألوف مع إزالة محرر Gutenberg block والأعباء الإضافية في الأداء التي يقدمها. ويحافظ على التوافق مع معظم قوالب وإضافات ووردبريس الحالية، مما يجعله مسار ترحيل مباشر للمواقع والمطورين الذين يفضلون سلوك نظام إدارة محتوى (CMS) مستقر ويمكن التنبؤ به على التغييرات المستمرة في الواجهة.
استضافة ClassicPress ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك تحكمًا كاملاً في تهيئة PHP، وضبط قاعدة البيانات، وتوقيت التحديثات، مما يلغي قيود استضافة ووردبريس المُدارة مع الحفاظ على النظام البيئي لووردبريس الذي تعرفه بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ ClassicPress
المحرر الكلاسيكي محفوظ
يحافظ على محرر TinyMCE الذي يعرفه مستخدمو ووردبريس، حتى يتمكن منشئو المحتوى من العمل بإنتاجية دون تعلم واجهة جديدة قائمة على الكتل.
توافق إضافات ووردبريس
يعمل مع آلاف إضافات وقوالب ووردبريس الموجودة، لتتمكن من الترحيل دون إعادة بناء موقعك أو استبدال مجموعة أدواتك الحالية.
دورات تحديث مستقرة
تركيز الدعم طويل الأمد يعني أن التحديثات يمكن التنبؤ بها ومتوافقة مع الإصدارات السابقة، مما يقلل من مخاطر تعطل الإضافات بعد ترقية أساسية.
الأداء المحسّن
تؤدي إزالة الحمل الزائد لجافاسكريبت Gutenberg إلى تحميل أسرع للصفحات واستخدام أقل لموارد الخادم مقارنةً بتثبيتات ووردبريس الحديثة المماثلة.
تحكم كامل في التخصيص
تمنح أنواع المنشورات المخصصة، وإدارة الأدوار، ودعم القوالب الفرعية المطورين نفس المرونة التي يوفرها ووردبريس مع أساس أكثر استقرارًا تحتها.
ما أهمية تشغيل ClassicPress على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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