Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — تتضمن وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والقرص، والشبكة، ودرجة الحرارة، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، وصحة القرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker وPodman لكل حاوية — دون الحاجة إلى موارد إضافية من مكدسات المراقبة الشاملة مثل Prometheus وGrafana. تم بناؤها على PocketBase بواجهة خلفية Go، وتستخدم بنية المحور والوكيل: يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم مراقب لجمع المقاييس.

استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقل عن الخوادم التي يراقبها، بحيث تكون مشكلات البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تنبهك التنبيهات القابلة للتكوين عندما تتجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، أو الذاكرة، أو القرص، أو النطاق الترددي، أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.