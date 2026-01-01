انشر Beszel بنقرة واحدة.
منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات حاويات Docker وبيانات تاريخية وتنبيهات قابلة للتكوين لبنيتك التحتية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Beszel
Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — تتضمن وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والقرص، والشبكة، ودرجة الحرارة، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، وصحة القرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker وPodman لكل حاوية — دون الحاجة إلى موارد إضافية من مكدسات المراقبة الشاملة مثل Prometheus وGrafana. تم بناؤها على PocketBase بواجهة خلفية Go، وتستخدم بنية المحور والوكيل: يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم مراقب لجمع المقاييس.
استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقل عن الخوادم التي يراقبها، بحيث تكون مشكلات البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تنبهك التنبيهات القابلة للتكوين عندما تتجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية (CPU)، أو الذاكرة، أو القرص، أو النطاق الترددي، أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Beszel
مقاييس حاوية Docker
تتبع استخدام CPU والذاكرة والشبكة لكل حاوية إلى جانب مقاييس نظام المضيف، مما يمنحك عرضًا موحدًا لكل من المضيف وأعباء عمله المعبأة في حاويات.
بنية المحور والوكيل
يُجمّع محور واحد البيانات من عدد غير محدود من الوكلاء التي تعمل على خوادم بعيدة، مما يسهل مراقبة أسطولك بالكامل من لوحة تحكم واحدة.
تنبيهات قابلة للتكوين
اضبط الحدود لأي مقياس مراقب: حمل وحدة المعالجة المركزية، استخدام القرص، درجة الحرارة، وعرض النطاق الترددي، وتلقَّ الإشعارات قبل أن تؤثر المشكلات على المستخدمين.
استبقاء البيانات التاريخية
يتم تخزين سجل الأداء في قاعدة بيانات المركز، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد وتخطيط القدرات بما يتجاوز ما يمكن أن تعرضه لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وحدها.
مراقبة GPU و S.M.A.R.T.
راقب استخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPU) من Nvidia و AMD و Intel بالإضافة إلى بيانات صحة القرص S.M.A.R.T. للكشف عن تدهور الأجهزة قبل أن يتسبب في أعطال.
ما أهمية تشغيل Beszel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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