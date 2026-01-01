خصم يصل إلى 70% على Apache Pinot

انشر Apache Pinot بتثبيت بنقرة واحدة.

مخزن بيانات OLAP موزع لحظي، مصمم لإجراء تحليلات في أجزاء من الثانية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق هائل.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Pinot بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Pinot

Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع وفي الوقت الفعلي، تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج بواسطة Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدمين على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.

استضافة Pinot ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلامات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتكوين المستأجر تحت سيطرتك المباشرة، بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. يأتي Pinot Controller مع وحدة تحكم ويب متكاملة لإدارة المخطط، وتكوين الجداول، واستكشاف SQL المخصص.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Pinot

استعلامات SQL دون الثانية

التخزين العمودي مع فهارس الشجرة النجمية، والمعكوسة، والنطاق يحقق زمن استجابة استعلام p99 بالمللي ثانية عبر مليارات الصفوف.

استيعاب في الوقت الحقيقي والدفعات

موصلات أصلية لـ Kafka و Kinesis و Pulsar و S3 و GCS و HDFS و JDBC تتيح لك مزج البيانات المتدفقة والتاريخية داخل جدول واحد.

تزامن عالٍ

مصمم لآلاف الاستعلامات في الثانية من لوحات المعلومات الموجهة للمستخدمين ومنتجات التحليلات الداخلية دون معالجة مسبقة.

وحدة تحكم الاستعلام المدمجة

يشتمل Pinot Controller على واجهة مستخدم ويب لتصفح الجداول وتشغيل استعلامات SQL المخصصة وإدارة المخططات والشرائح والمستأجرين.

أبسيرت الجداول وإزالة التكرار منها

عمليات الإدخال والتحديث بالمفتاح الأساسي والتحديثات الجزئية تجعل Pinot مناسبًا لالتقاط تغيير البيانات وتدفقات الأحداث القابلة للتغيير، وليس مجرد سجلات الإضافة فقط.

ما أهمية تشغيل Apache Pinot على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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