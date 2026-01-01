Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع وفي الوقت الفعلي، تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج بواسطة Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدمين على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.

استضافة Pinot ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلامات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتكوين المستأجر تحت سيطرتك المباشرة، بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. يأتي Pinot Controller مع وحدة تحكم ويب متكاملة لإدارة المخطط، وتكوين الجداول، واستكشاف SQL المخصص.