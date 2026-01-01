انشر Apache Pinot بتثبيت بنقرة واحدة.
مخزن بيانات OLAP موزع لحظي، مصمم لإجراء تحليلات في أجزاء من الثانية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق هائل.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Pinot
Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع وفي الوقت الفعلي، تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج بواسطة Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدمين على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.
استضافة Pinot ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي زمن استجابة الاستعلامات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتكوين المستأجر تحت سيطرتك المباشرة، بدون فواتير لكل استعلام أو قيود على البائع. يأتي Pinot Controller مع وحدة تحكم ويب متكاملة لإدارة المخطط، وتكوين الجداول، واستكشاف SQL المخصص.
الميزات الرئيسية لـ Apache Pinot
استعلامات SQL دون الثانية
التخزين العمودي مع فهارس الشجرة النجمية، والمعكوسة، والنطاق يحقق زمن استجابة استعلام p99 بالمللي ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الحقيقي والدفعات
موصلات أصلية لـ Kafka و Kinesis و Pulsar و S3 و GCS و HDFS و JDBC تتيح لك مزج البيانات المتدفقة والتاريخية داخل جدول واحد.
تزامن عالٍ
مصمم لآلاف الاستعلامات في الثانية من لوحات المعلومات الموجهة للمستخدمين ومنتجات التحليلات الداخلية دون معالجة مسبقة.
وحدة تحكم الاستعلام المدمجة
يشتمل Pinot Controller على واجهة مستخدم ويب لتصفح الجداول وتشغيل استعلامات SQL المخصصة وإدارة المخططات والشرائح والمستأجرين.
أبسيرت الجداول وإزالة التكرار منها
عمليات الإدخال والتحديث بالمفتاح الأساسي والتحديثات الجزئية تجعل Pinot مناسبًا لالتقاط تغيير البيانات وتدفقات الأحداث القابلة للتغيير، وليس مجرد سجلات الإضافة فقط.
ما أهمية تشغيل Apache Pinot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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