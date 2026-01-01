bolt.diy هو شوكة مفتوحة المصدر من bolt.new التي تجلب تطوير كامل المكدس بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح وبيئة تشغيل مدمجة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويسمح لنموذج لغة كبير (LLM) بإنشاء التطبيقات الكاملة وتنفيذها والتكرار عليها — بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية والتكوين.

على عكس أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن الاستضافة الذاتية لـ bolt.diy تعني أن تعليماتك البرمجية ومطالباتك ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على VPS الخاص بك. يمكنك ربط موفري LLM الذين تستخدمهم بالفعل — OpenAI، Anthropic، Groq، Google Gemini، نماذج Ollama المحلية، والمزيد — لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك.