انشر bolt.diy بنقرة واحدة.
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يتيح لك توجيه وتشغيل ونشر تطبيقات كاملة المكدس من متصفحك.
اختر خطة VPS مقابل bolt.diy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bolt.diy
bolt.diy هو شوكة مفتوحة المصدر من bolt.new التي تجلب تطوير كامل المكدس بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى بنيتك التحتية الخاصة. يجمع بين محرر قائم على المتصفح وبيئة تشغيل مدمجة، مما يتيح لك وصف ما تريد بناءه بلغة بسيطة ويسمح لنموذج لغة كبير (LLM) بإنشاء التطبيقات الكاملة وتنفيذها والتكرار عليها — بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية والتكوين.
على عكس أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، فإن الاستضافة الذاتية لـ bolt.diy تعني أن تعليماتك البرمجية ومطالباتك ومفاتيح API الخاصة بك تبقى على VPS الخاص بك. يمكنك ربط موفري LLM الذين تستخدمهم بالفعل — OpenAI، Anthropic، Groq، Google Gemini، نماذج Ollama المحلية، والمزيد — لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بمورد واحد أو مستوى اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ bolt.diy
دعم LLM متعدد المزودين
وصّل OpenAI وAnthropic وGroq وGoogle Gemini وOllama وOpenRouter وxAI و15+ مزودًا آخر من واجهة واحدة.
توليد الكود كامل المكدس
أنشئ تطبيقات كاملة بواجهة أمامية عاملة وواجهة خلفية وملفات تكوين — وليس مجرد مقتطفات تعليمات برمجية.
تنفيذ داخل المتصفح
شغّل وعاين الكود المُنشأ مباشرةً في المتصفح دون مغادرة الواجهة أو إعداد بيئة تطوير محلية.
أحضر مفاتيح API الخاصة بك
استخدم بيانات اعتماد المزود الحالية لديك لتسديد الدفع فقط مقابل ما تستخدمه، بدون هامش ربح للمنصة أو فئة اشتراك.
مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا
جميع المطالبات، والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها، وبيانات الاعتماد تبقى على VPSك: لا تتم مشاركة أي بيانات مع منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.
ما أهمية تشغيل bolt.diy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.