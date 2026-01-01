نشر Audiobookshelf بنقرة واحدة.
خادم كتب صوتية وبودكاست ذاتي الاستضافة مع دعم متعدد المستخدمين، وتطبيقات جوال تعمل دون اتصال، وجلب تلقائي للبيانات الوصفية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Audiobookshelf
Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. يوفر تطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App) يمكن الوصول إليه من أي متصفح، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android أصلية مع دعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. تقوم المنصة ببث جميع تنسيقات الصوت فورًا، وتجلب البيانات الوصفية (metadata) وغلاف الألبوم تلقائيًا، وتحافظ على مزامنة تقدم التشغيل الفردي عبر جميع الأجهزة لكل مستخدم.
تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في مكتبة الوسائط الخاصة بك — لا توجد رسوم اشتراك، ولا قيود على حجم الملفات، ولا احتكار من البائع. أدوات التنزيل التلقائي للبودكاست، وتوليد خلاصات RSS، وإدارة الفصول، ودمج ملفات الصوت تجعل Audiobookshelf بديلاً كاملاً لمنصات الكتب الصوتية التجارية، مع الحفاظ على عادات الاستماع والمحتوى الذي اشتريته خاصًا تمامًا.
الميزات الرئيسية لـ Audiobookshelf
مزامنة تقدم متعدد المستخدمين
يحتفظ كل مستخدم بتقدم تشغيل مستقل يتزامن عبر المتصفح والأجهزة المحمولة، مما يجعله مثاليًا للمشاركة العائلية أو المنزلية.
تطبيقات الجوال بلا اتصال
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للمستخدمين تنزيل المحتوى للاستماع إليه دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يجعلها مثالية للتنقل والسفر.
جلب البيانات الوصفية التلقائي
تُجلب صور الأغلفة والبيانات الوصفية تلقائيًا من Audible و Google Books و iTunes ومصادر أخرى، مما يحافظ على مظهر مكتبتك مصقولًا دون جهد يدوي.
إدارة البودكاست
اشترك في البودكاست، ونزّل الحلقات الجديدة تلقائيًا، وأنشئ خلاصات RSS خاصة حتى تتمكن من الاستماع في أي مشغل بودكاست تستخدمه بالفعل.
أدوات الفصل
عدّل وابحث عن بيانات الفصول عبر Audnexus API، ثم ضمّن البيانات الوصفية المحدّثة مباشرة في ملفات الصوت للتنقل الدقيق بين الفصول.
ما أهمية تشغيل Audiobookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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