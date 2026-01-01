Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. يوفر تطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App) يمكن الوصول إليه من أي متصفح، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android أصلية مع دعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. تقوم المنصة ببث جميع تنسيقات الصوت فورًا، وتجلب البيانات الوصفية (metadata) وغلاف الألبوم تلقائيًا، وتحافظ على مزامنة تقدم التشغيل الفردي عبر جميع الأجهزة لكل مستخدم.

تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في مكتبة الوسائط الخاصة بك — لا توجد رسوم اشتراك، ولا قيود على حجم الملفات، ولا احتكار من البائع. أدوات التنزيل التلقائي للبودكاست، وتوليد خلاصات RSS، وإدارة الفصول، ودمج ملفات الصوت تجعل Audiobookshelf بديلاً كاملاً لمنصات الكتب الصوتية التجارية، مع الحفاظ على عادات الاستماع والمحتوى الذي اشتريته خاصًا تمامًا.