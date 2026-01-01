انشر Canarytokens بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام رمز مصيدة العسل مفتوح المصدر الذي ينبهك بصمت عندما يصل شخص ما إلى بياناتك أو ملفاتك أو بيانات اعتمادك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Canarytokens
Canarytokens هو نظام مصيدة مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء مصائد غير مرئية عبر بنيتك التحتية. أنشئ رموز تتبع على شكل عناوين URL، أسماء DNS، مستندات، عناوين بريد إلكتروني، إعدادات WireGuard، والمزيد — ثم ضمّنها في ملفات حساسة أو أنظمة أو إعدادات شبكة. في اللحظة التي يتفاعل فيها مهاجم أو مستخدم غير مصرح به مع رمز، تتلقى تنبيهًا فوريًا يتضمن تفاصيل حول الوصول.
على عكس أنظمة كشف التسلل التقليدية، لا يتطلب Canarytokens أي وكلاء، ولا مراقبة سجلات، ولا إعدادًا معقدًا. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات تنبيهك وتتيح لك إنشاء رموز غير محدودة بدون قيود اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Canarytokens
تنبيهات اختراق فورية
تلقَّ إشعارات فورية لحظة تفعيل رمز مميز، مما يمنحك تحذيرًا مبكرًا من الوصول غير المصرح به أو تسريب البيانات.
عشرات أنواع الرموز
أنشئ مصائد العسل مثل روابط URL وإدخالات DNS ومستندات Word وملفات PDF ومفاتيح AWS وعناوين البريد الإلكتروني وتكوينات WireGuard والمزيد لتغطية كل سطح هجوم.
كشف بدون وكيل
تعمل الرموز بدون تثبيت أي برنامج على الأنظمة المراقبة. ضع الرمز وانتظر التنبيه.
تحكم ذاتي
شغّل خادم Canarytokens الخاص بك للحفاظ على خصوصية جميع بيانات الحوادث، وإنشاء رموز غير محدودة، وتخصيص التنبيهات حسب احتياجاتك.
سجل حوادث غني
كل رمز مميز مُفعّل يلتقط عناوين IP ووكلاء المستخدم والطوابع الزمنية وبيانات الموقع الجغرافي للتحقيق الجنائي.
ما أهمية تشغيل Canarytokens على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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