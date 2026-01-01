Canarytokens هو نظام مصيدة مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء مصائد غير مرئية عبر بنيتك التحتية. أنشئ رموز تتبع على شكل عناوين URL، أسماء DNS، مستندات، عناوين بريد إلكتروني، إعدادات WireGuard، والمزيد — ثم ضمّنها في ملفات حساسة أو أنظمة أو إعدادات شبكة. في اللحظة التي يتفاعل فيها مهاجم أو مستخدم غير مصرح به مع رمز، تتلقى تنبيهًا فوريًا يتضمن تفاصيل حول الوصول.

على عكس أنظمة كشف التسلل التقليدية، لا يتطلب Canarytokens أي وكلاء، ولا مراقبة سجلات، ولا إعدادًا معقدًا. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات تنبيهك وتتيح لك إنشاء رموز غير محدودة بدون قيود اشتراك.