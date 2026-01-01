انشر Beszel Agent بنقرة واحدة.
وكيل مراقبة خفيف الوزن يجمع مقاييس الخادم والحاويات لمركز Beszel الخاص بك.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Beszel Agent
Beszel Agent هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويجمع باستمرار مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والقرص، والشبكة بالإضافة إلى إحصائيات حاويات Docker، ثم يعيد توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.
الوكيل بسيط بشكل متعمد، فهو يستهلك موارد ضئيلة مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عن طريق مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤى كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز نقطة تحميل المقبس هذه.
الميزات الرئيسية لـ Beszel Agent
مقاييس النظام اللحظية
يتتبع باستمرار استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة، بحيث يكون لدى مركز Beszel الخاص بك دائمًا صورة محدثة عن صحة الخادم.
مراقبة على مستوى الحاوية
يقرأ من Docker socket للإبلاغ عن استهلاك الموارد لكل حاوية، مما يساعدك على تحديد بدقة أي أعباء عمل تتسبب في الحمل.
الحد الأدنى من بصمة الموارد
مصمم للعمل بهدوء في الخلفية دون تأثير ملموس على أداء التطبيق أو موارد النظام المتاحة.
تواصل Hub آمن
تمنع الاتصالات الموثقة بالرمز المميز بمركز Beszel استيعاب المقاييس غير المصرح به وتحافظ على خصوصية بيانات مراقبتك.
ما أهمية تشغيل Beszel Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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