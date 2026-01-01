Beszel Agent هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويجمع باستمرار مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والقرص، والشبكة بالإضافة إلى إحصائيات حاويات Docker، ثم يعيد توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.

الوكيل بسيط بشكل متعمد، فهو يستهلك موارد ضئيلة مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عن طريق مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤى كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز نقطة تحميل المقبس هذه.