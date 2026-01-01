ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج ومفتوح المصدر، مصمم لتحقيق أداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسوم البيانية أو المستندات أو العلائقية، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — حيث يقوم بتخزين واستعلام علاقات الرسوم البيانية، ومجموعات المستندات، وأزواج المفتاح-القيمة، والسلاسل الزمنية، والتضمينات المتجهية، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع الامتثال الكامل لـ ACID.

تم إنشاء ArcadeDB بواسطة مؤسس OrientDB، وهو مبني بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخطط، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.