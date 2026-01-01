انشر ArcadeDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متعددة النماذج عالية الأداء تدعم بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات في محرك واحد.
اختر خطة VPS مقابل ArcadeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArcadeDB
ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج ومفتوح المصدر، مصمم لتحقيق أداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسوم البيانية أو المستندات أو العلائقية، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — حيث يقوم بتخزين واستعلام علاقات الرسوم البيانية، ومجموعات المستندات، وأزواج المفتاح-القيمة، والسلاسل الزمنية، والتضمينات المتجهية، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع الامتثال الكامل لـ ACID.
تم إنشاء ArcadeDB بواسطة مؤسس OrientDB، وهو مبني بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخطط، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.
الميزات الرئيسية لـ ArcadeDB
محرك بيانات متعدد النماذج
تخزين بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات والاستعلام عنها ضمن قاعدة بيانات واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو مزامنة مخازن منفصلة.
سبع لغات استعلام
استعلم باستخدام SQL، Cypher، Apache Gremlin، GraphQL، لغة استعلام MongoDB، PromQL، أو بروتوكول Redis، استخدم اللغة التي تناسب نموذج بياناتك.
ArcadeDB استوديو
واجهة ويب مدمجة لتنفيذ الاستعلامات وإدارة المخططات وتصور بيانات الرسم البياني وإدارة قاعدة البيانات بدون أدوات عميل خارجية.
البحث عن التشابه المتجهي
تخزين أصلي لتضمين المتجهات وبحث التشابه لأعباء عمل AI والتعلم الآلي إلى جانب بياناتك التشغيلية.
ACID على نطاق واسع
معاملات متوافقة تمامًا مع ACID تعالج ملايين السجلات في الثانية، بدءًا من عمليات نشر Raspberry Pi المدمجة وصولاً إلى العناقيد متعددة العقد.
ما أهمية تشغيل ArcadeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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