خصم يصل إلى 70% على ArcadeDB

انشر ArcadeDB بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات متعددة النماذج عالية الأداء تدعم بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات في محرك واحد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ArcadeDB بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل ArcadeDB

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ArcadeDB

ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج ومفتوح المصدر، مصمم لتحقيق أداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسوم البيانية أو المستندات أو العلائقية، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — حيث يقوم بتخزين واستعلام علاقات الرسوم البيانية، ومجموعات المستندات، وأزواج المفتاح-القيمة، والسلاسل الزمنية، والتضمينات المتجهية، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع الامتثال الكامل لـ ACID.

تم إنشاء ArcadeDB بواسطة مؤسس OrientDB، وهو مبني بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخطط، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ArcadeDB

محرك بيانات متعدد النماذج

تخزين بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات والاستعلام عنها ضمن قاعدة بيانات واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو مزامنة مخازن منفصلة.

سبع لغات استعلام

استعلم باستخدام SQL، Cypher، Apache Gremlin، GraphQL، لغة استعلام MongoDB، PromQL، أو بروتوكول Redis، استخدم اللغة التي تناسب نموذج بياناتك.

ArcadeDB استوديو

واجهة ويب مدمجة لتنفيذ الاستعلامات وإدارة المخططات وتصور بيانات الرسم البياني وإدارة قاعدة البيانات بدون أدوات عميل خارجية.

البحث عن التشابه المتجهي

تخزين أصلي لتضمين المتجهات وبحث التشابه لأعباء عمل AI والتعلم الآلي إلى جانب بياناتك التشغيلية.

ACID على نطاق واسع

معاملات متوافقة تمامًا مع ACID تعالج ملايين السجلات في الثانية، بدءًا من عمليات نشر Raspberry Pi المدمجة وصولاً إلى العناقيد متعددة العقد.

ما أهمية تشغيل ArcadeDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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