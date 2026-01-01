Dashy هو لوحة تحكم شخصية ذاتية الاستضافة تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع للأدوات، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تتحقق فحوصات الحالة في الوقت الفعلي من خدماتك باستمرار، لتعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل.

استضافة Dashy ذاتيًا على VPS الخاص بك يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك. إنها مجرد نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.