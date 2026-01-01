انشر Dashy بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا قابلة للتخصيص بدرجة عالية لتنظيم جميع خدماتك وإشاراتك المرجعية وأدواتك في مكان واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dashy
Dashy هو لوحة تحكم شخصية ذاتية الاستضافة تمنحك صفحة رئيسية جميلة وقابلة للتخصيص لجميع خدماتك وتطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. مع مئات الأيقونات المدمجة، ونظام بيئي واسع للأدوات، ومحرر تكوين مرئي، يمكنك بناء واجهة مخصصة دون الحاجة لتعديل ملفات YAML. تتحقق فحوصات الحالة في الوقت الفعلي من خدماتك باستمرار، لتعرف دائمًا ما هو قيد التشغيل ويعمل.
استضافة Dashy ذاتيًا على VPS الخاص بك يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع جميع بيانات التكوين تحت سيطرتك. لا توجد رسوم اشتراك، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بنية البنية التحتية الخاصة بك. إنها مجرد نقطة دخول سريعة وخاصة لكل ما تديره.
الميزات الرئيسية لـ Dashy
مراقبة حالة الخدمة
يراقب باستمرار ما إذا كانت خدماتك تعمل ويعرض مؤشرات حالة مباشرة حتى تتمكن من اكتشاف الانقطاعات بلمحة.
محرر التكوين المرئي
عدّل تخطيط لوحة تحكمك وأقسامها وعناصرها من خلال واجهة النقر والتحديد دون الحاجة لتعديل ملفات تهيئة YAML.
نظام بيئي غني للويدجت
أضف توقعات الطقس وخلاصات RSS وإحصائيات النظام والساعات وعشرات من الأدوات المصغرة الأخرى لتحويل لوحة التحكم إلى مركز معلومات.
مكتبة أيقونات واسعة
يتضمن أكثر من 400 أيقونة خدمة مُعدة مسبقًا ويدعم الأيقونات المخصصة، مما يحافظ على لوحة تحكمك متناسقة بصريًا وسهلة التنقل.
دعم متعدد الصفحات
نظّم الخدمات عبر صفحات وأقسام متعددة، مما يجعل إدارة أعداد كبيرة من التطبيقات عملية دون فوضى.
ما أهمية تشغيل Dashy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.