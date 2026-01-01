انشر Calibre-Web بنقرة واحدة.
واجهة ويب حديثة لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، يمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Calibre-Web
يوفر Calibre-Web واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات Calibre. وهو يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 والقصص المصورة، ويتضمن قارئ كتب إلكترونية مدمجًا بسمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالاحتفاظ بقوائم قراءة منفصلة وتقدمهم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق Calibre لسطح المكتب.
تمنحك استضافة Calibre-Web ذاتيًا على VPSك مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، بدون تتبع، ولا قيود DRM، وتحكمًا كاملاً في بيانات القراءة ومجموعتك.
الميزات الرئيسية لـ Calibre-Web
قارئ كتب إلكترونية مدمج
اقرأ صيغ EPUB والتنسيقات الأخرى مباشرة في المتصفح مع خطوط قابلة للتعديل والسمات وتتبع تقدم القراءة.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم قراءة فردية، وتقدم، وتفضيلات دون مشاركة حساب واحد أو عرض مجموعة.
دعم صيغ متعددة
يدعم EPUB و PDF و MOBI و AZW3 و CBR و CBZ، بحيث تكون مكتبتك بأكملها، الكتب والقصص المصورة والمجلات، في مكان واحد.
أرسل إلى الجهاز
أرسل الكتب مباشرةً عبر البريد الإلكتروني إلى Kindle أو أجهزة القراءة الإلكترونية الأخرى، بحيث يحتوي جهازك المفضل دائمًا على المحتوى الذي تريده دون الحاجة إلى عمليات نقل يدوية.
إدارة البيانات التعريفية
تعديل تفاصيل الكتب والأغلفة والعلامات ومعلومات السلسلة للحفاظ على مكتبة منظمة وقابلة للبحث مع نموها.
ما أهمية تشغيل Calibre-Web على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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