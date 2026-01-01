يوفر Calibre-Web واجهة نظيفة قائمة على المتصفح لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات Calibre. وهو يدعم تنسيقات EPUB و PDF و MOBI و AZW3 والقصص المصورة، ويتضمن قارئ كتب إلكترونية مدمجًا بسمات قابلة للتخصيص، ويسمح لعدة مستخدمين بالاحتفاظ بقوائم قراءة منفصلة وتقدمهم — كل ذلك دون الحاجة إلى تطبيق Calibre لسطح المكتب.

تمنحك استضافة Calibre-Web ذاتيًا على VPSك مكتبة رقمية شخصية يمكن الوصول إليها من أي مكان، بدون تتبع، ولا قيود DRM، وتحكمًا كاملاً في بيانات القراءة ومجموعتك.