ChiefOnboarding هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لإعداد الموظفين الجدد تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — من قوائم التحقق قبل الإعداد إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال إعدادهم عبر بوابة ويب أو مباشرةً عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.

تُبقي استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد وبدون تقييد من البائع. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.