انشر ChiefOnboarding بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تأهيل الموظفين مفتوحة المصدر التي تؤتمت سير عمل الموارد البشرية وتكاملات Slack للموظفين الجدد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ChiefOnboarding
ChiefOnboarding هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لإعداد الموظفين الجدد تساعد فرق الموارد البشرية والمديرين على أتمتة رحلة الموظف الجديد بأكملها — من قوائم التحقق قبل الإعداد إلى توفير الحسابات وتعيين المهام. يمكن للموظفين الجدد إكمال إعدادهم عبر بوابة ويب أو مباشرةً عبر روبوت Slack، مما يجعل العملية تبدو طبيعية بغض النظر عن مكان عملهم.
تُبقي استضافة ChiefOnboarding ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الموظفين الحساسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مقعد وبدون تقييد من البائع. وهو يدعم لغات ومناطق زمنية متعددة، مما يجعله عمليًا للفرق الموزعة والدولية.
الميزات الرئيسية لـ ChiefOnboarding
تدفقات العمل المؤتمتة
شغّل المهام والتذكيرات وتوفير الحسابات تلقائيًا بناءً على مراحل الإعداد والجداول الزمنية القابلة للضبط.
تكامل بوت Slack
يمكن للموظفين الجدد إكمال المهام والوصول إلى الموارد مباشرة داخل Slack دون التبديل إلى بوابة ويب منفصلة.
تسلسلات ما قبل الإعداد
ابدأ عملية الإعداد قبل اليوم الأول باستخدام قوائم التحقق الآلية للإعداد المسبق ورسائل الترحيب.
دعم متعدد اللغات
ادعم الفرق الموزعة والدولية بدعم مدمج للغات متعددة وجدولة تراعي المناطق الزمنية.
تتبع المهام والموارد
عيّن المهام، وشارك المستندات، وراقب الإنجاز عبر رحلة الإعداد الكاملة من لوحة تحكم واحدة.
ما أهمية تشغيل ChiefOnboarding على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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