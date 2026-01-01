انشر CKAN بنقرة واحدة.
منصة بوابة بيانات مفتوحة المصدر لنشر ومشاركة واكتشاف مجموعات بيانات الأبحاث والحكومة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CKAN
CKAN هو نظام إدارة البيانات الرائد مفتوح المصدر الذي تستخدمه الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية، لتشغيل بوابات البيانات العامة. يجمع بين فهرس بيانات منظم، ومخططات بيانات وصفية غنية، وواجهة خلفية للبحث بالنص الكامل، ومخزن بيانات جدولي (DataStore) يعرض ملفات CSV و Excel المحملة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للاستعلام.
تُبقي استضافة CKAN ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل مجموعة بيانات وهيكل تنظيمي ورمز API تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مجموعة بيانات وبدون وصول طرف ثالث إلى سجلاتك. المنصة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة من خلال مئات المكونات الإضافية المجتمعية التي تغطي جمع البيانات، والبيانات المكانية، وتبادل DCAT، وتسجيل الدخول الموحد، والمخططات المخصصة.
الميزات الرئيسية لـ CKAN
فهرس مجموعات البيانات الغني
نظّم مجموعات البيانات في مجموعات ومؤسسات باستخدام مخططات بيانات وصفية مخصصة، وعلامات، وتراخيص، وسجل مراجعة كامل لكل مورد.
API DataStore قابل للاستعلام
يتم دفع ملفات CSV و Excel التي تم تحميلها إلى مخزن بيانات مدعوم بـ PostgreSQL، والذي يتيح التصفية والفرز واستعلامات SQL عبر REST.
بحث مدعوم بالـSolr
يوفر فهرس Solr مخصص بحثًا سريعًا متعدد الأوجه عبر العناوين والأوصاف والعلامات والحقول المخصصة، حتى على البوابات التي تحتوي على ملايين السجلات.
الجامعات و DCAT
اسحب البيانات الوصفية من نقاط نهاية CKAN وCSW وDCAT الأخرى لتوحيد مجموعات البيانات عبر المؤسسات دون إعادة إدخال يدوي.
صلاحيات دقيقة
تتيح لك الأدوار المستندة إلى المؤسسة التحكم في من يمكنه إنشاء مجموعات البيانات وتعديلها ونشرها، مع حالات رؤية عامة وخاصة ومسودة لكل مورد.
ما أهمية تشغيل CKAN على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.