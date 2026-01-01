انشر Autobase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات كخدمة (DBaaS) مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة توفير وإدارة مجموعات PostgreSQL.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Autobase
Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المُدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، يوفر توفيرًا تلقائيًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية عبر وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4,000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، والاستعادة في نقطة زمنية محددة دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.
الاستضافة الذاتية لـ Autobase تلغي التكاليف المتكررة بالساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة بياناتك وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المُدارة على بنيتك التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Autobase
توفير العنقود بنقرة واحدة
أنشئ مجموعات PostgreSQL مُكوّنة بالكامل وعالية التوفر عبر وحدة تحكم الويب دون كتابة ملفات تكوين HA أو أدلة تشغيل Ansible يدويًا.
تجاوز الفشل التلقائي
يكتشف تجاوز الفشل المدمج الأعطال الأساسية ويرقي نسخة مطابقة تلقائيًا، مما يقلل وقت التوقف لأعباء العمل الإنتاجية دون تدخل يدوي.
استوديو SQL متكامل
يأتي DBDesk Studio مدمجًا مع وحدة التحكم، مما يوفر تصفح المخططات، وتنفيذ الاستعلامات، واستكشاف البيانات دون تثبيت عميل قاعدة بيانات منفصل.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
جدولة النسخ الاحتياطية التلقائية واستعادة المجموعات إلى أي نقطة زمنية، مما يحمي من فقدان البيانات الناتج عن عمليات الحذف العرضية أو أخطاء التطبيق.
أتمتة REST API
جميع إجراءات الإدارة متاحة عبر REST API، مما يتيح التكامل مع مسارات CI/CD، وأدوات البنية التحتية كتعليمات برمجية، وسكربتات الأتمتة المخصصة.
ما أهمية تشغيل Autobase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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