انشر Cloudreve بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي مستضافة ذاتيًا مع ميزة مشاركة الملفات، ومعاينة عبر الإنترنت، ودعم لعدة مستخدمين تحت تحكمك الكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cloudreve
Cloudreve هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، مصممة لتزويد الأفراد والفرق بمحرك سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. توفر تجربة مصقولة شبيهة بـ Google Drive — تحميلات بالسحب والإفلات، وروابط قابلة للمشاركة، ومعاينة للوسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV مع سطح المكتب — مع تخزين كل ملف على البنية التحتية التي تملكها.
على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا فحص للملفات، ولا قيود على التخزين تتجاوز سعة قرص VPS الخاص بك. يدعم واجهات تخزين خلفية متعددة بما في ذلك القرص المحلي، والخدمات المتوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقرن هذا النشر Cloudreve بـ PostgreSQL و Redis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.
الميزات الرئيسية لـ Cloudreve
أنظمة تخزين خلفية متعددة
وصّل القرص المحلي أو حاويات متوافقة مع S3 أو OneDrive أو Google Drive وأدر كل التخزين من واجهة موحدة واحدة.
مشاركة الملفات الآمنة
أنشئ روابط مشاركة مع حماية اختيارية بكلمة مرور، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وحدود للتنزيل للتحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا.
معاينة ميديا عبر الإنترنت
معاينة الصور ومقاطع الفيديو والصوتيات والمستندات وملفات التعليمات البرمجية مباشرةً في المتصفح دون تنزيل.
WebDAV وصول سطح المكتب
ثبّت Cloudreve كمحرك أقراص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux لدمج نظام الملفات الأصلي بدون برامج إضافية.
متعدد المستخدمين مع حصص
أنشئ حسابات المستخدمين بحصص تخزين فردية ومستويات صلاحيات للعائلات والفرق أو العملاء.
ما أهمية تشغيل Cloudreve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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