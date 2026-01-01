Cloudreve هي منصة تخزين سحابي مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، مصممة لتزويد الأفراد والفرق بمحرك سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. توفر تجربة مصقولة شبيهة بـ Google Drive — تحميلات بالسحب والإفلات، وروابط قابلة للمشاركة، ومعاينة للوسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV مع سطح المكتب — مع تخزين كل ملف على البنية التحتية التي تملكها.

على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا فحص للملفات، ولا قيود على التخزين تتجاوز سعة قرص VPS الخاص بك. يدعم واجهات تخزين خلفية متعددة بما في ذلك القرص المحلي، والخدمات المتوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقرن هذا النشر Cloudreve بـ PostgreSQL و Redis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.