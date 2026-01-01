انشر Cerbos بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة ترخيص مفتوحة المصدر ومستقلة عن اللغة لكتابة سياسات التحكم بالوصول المدركة للسياق كتعليمات برمجية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Cerbos
Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن رمز تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، تحدد أنت سياسات الموارد والكيانات الرئيسية كملفات YAML ذات إصدارات متحكم بها، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST وgRPC بأوقات استجابة أقل من جزء من الثانية.
استضافة Cerbos ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة خارجية المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع رمزك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK التي تم إنشاؤها، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.
الميزات الرئيسية لـ Cerbos
السياسة ككود
حدد قواعد الوصول في ملفات YAML التي يتم التحكم في إصداراتها مع سجل Git الكامل ومراجعة الكود والتحقق من CI/CD بدلاً من جداول قواعد البيانات المخفية داخل تطبيقك.
مستقل عن اللغة
استدعِ Cerbos عبر REST أو gRPC من أي لغة باستخدام عملاء SDK الرسميين لـ Go و Java و Node.js و Python و .NET و PHP و Ruby و Rust.
قرارات مراعية للسياق
تقييم الأذونات مقابل سمات المستخدم والمورد والبيئة — بما في ذلك مطالبات JWT — للتعبير عن قواعد دقيقة تتجاوز تعيينات الأدوار الثابتة.
كمون دون الميلي ثانية
يتم تجميع السياسات في محرك قرار في الذاكرة، بحيث تعود عمليات التحقق في أقل بكثير من ميلي ثانية وتتوسع أفقيًا دون الحاجة إلى قفزة قاعدة بيانات.
سجل تدقيق مدمج
يمكن تسجيل كل قرار تفويض مع سياق الطلب والاستجابة الكامل لإعداد تقارير الامتثال وتصحيح أخطاء السياسة بعد وقوعها.
ما أهمية تشغيل Cerbos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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