Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن رمز تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، تحدد أنت سياسات الموارد والكيانات الرئيسية كملفات YAML ذات إصدارات متحكم بها، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST وgRPC بأوقات استجابة أقل من جزء من الثانية.

استضافة Cerbos ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة خارجية المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع رمزك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK التي تم إنشاؤها، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.