انشر Apache Kvrocks بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتاح-قيمة تعتمد على القرص وتستخدم بروتوكول Redis، تخزن بيانات أكثر بكثير لكل جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مقارنةً بـ Redis التي تعمل في الذاكرة.
اختر خطة VPS مقابل Apache Kvrocks
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Kvrocks
Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP، ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يمكنه استيعاب مجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الأجهزة، وهو مثالي لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفًا للغاية.
يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل، ووضع مجموعة مُدار مركزيًا. تمنح استضافة Kvrocks ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات مخزنًا دائمًا متوافقًا مع Redis مع تحكم كامل في ضبط RocksDB والضغط وتخطيط التخزين دون تكلفة خدمات الإدارة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Kvrocks
متوافق مع بروتوكول Redis
يعمل مع كل مكتبة عميل Redis من خلال التحدث ببروتوكول RESP القياسي على المنفذ 6666، حيث تتصرف السلاسل و التجزئات و القوائم و المجموعات و المجموعات المرتبة و التدفقات و الخرائط النقطية جميعها مثل Redis.
تخزين مدعوم بالأقراص
يحتفظ محرك RocksDB بمجموعة البيانات الكاملة على القرص، بحيث تتوسع سعته مع سعة التخزين بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وغالبًا ما يستوعب بيانات أكثر بعشرات المرات لكل VPS مقارنة بـ Redis.
مساحات الأسماء مع الرموز
يدعم دعم مساحات الأسماء متعددة المستأجرين تخصيص رمز مميز منفصل لكل قاعدة بيانات منطقية، بحيث يمكن مشاركة مثيل Kvrocks واحد بأمان عبر التطبيقات.
النسخ المتماثل غير المتزامن
النسخ المتماثل لسجلات binlog على غرار MySQL يبث عمليات الكتابة إلى النسخ المتماثلة لتوسيع نطاق القراءة، والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث دون تعطيل الخادم الأساسي.
عنقود وحارس
يتيح التوافق الأصلي مع وضع مجموعة Redis وRedis Sentinel التجزئة الأفقية وتجاوز الفشل التلقائي باستخدام أدوات Redis الموجودة.
ما أهمية تشغيل Apache Kvrocks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.