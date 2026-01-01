Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP، ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يمكنه استيعاب مجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الأجهزة، وهو مثالي لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفًا للغاية.

يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل، ووضع مجموعة مُدار مركزيًا. تمنح استضافة Kvrocks ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات مخزنًا دائمًا متوافقًا مع Redis مع تحكم كامل في ضبط RocksDB والضغط وتخطيط التخزين دون تكلفة خدمات الإدارة.