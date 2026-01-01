انشر Dataline بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك استعلام وتصور أي قاعدة بيانات باستخدام اللغة الإنجليزية العادية.
اختر خطة VPS مقابل Dataline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dataline
Dataline هي أداة تحليل بيانات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تترجم اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL، مما يتيح لك استكشاف قواعد البيانات دون كتابة سطر واحد من SQL. وصّل ملفات PostgreSQL أو MySQL أو Snowflake أو SQLite أو CSV أو Excel واطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية العادية للحصول على نتائج فورية وتصورات تلقائية.
على عكس منصات التحليلات السحابية، فإن استضافة Dataline ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على بيانات العمل الحساسة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على الاستخدام، ولا رسوم لكل مقعد، ولا احتكار من البائع — فقط واجهة استعلام ذكية تعمل مع مفتاح LLM API المفضل لديك.
الميزات الرئيسية لـ Dataline
استعلامات اللغة الطبيعية
اكتب أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة، و Dataline ينشئ SQL، وينفذ ذلك، ويعيد نتائج منسقة في ثوانٍ.
دعم قواعد بيانات متعددة
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و SQLite و CSV و Excel والمزيد من واجهة واحدة دون تبديل الأدوات.
التوليد الأوتوماتيكي للرسوم البيانية
اطلب مخططًا في مطالبتك، ويعرض داتالاين تصورًا مرئيًا مباشرةً من نتيجة الاستعلام.
بنية تضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع البيانات على خادمك الخاص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في معلومات العمل الحساسة دون تعرض لأي طرف ثالث.
سجل الاستعلامات
احفظ وأعِد زيارة الاستعلامات والنتائج السابقة دون إعادة كتابة المطالبات، لتكوين مكتبة تحليلات شخصية بمرور الوقت.
ما أهمية تشغيل Dataline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.