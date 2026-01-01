Dataline هي أداة تحليل بيانات مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تترجم اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL، مما يتيح لك استكشاف قواعد البيانات دون كتابة سطر واحد من SQL. وصّل ملفات PostgreSQL أو MySQL أو Snowflake أو SQLite أو CSV أو Excel واطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية العادية للحصول على نتائج فورية وتصورات تلقائية.

على عكس منصات التحليلات السحابية، فإن استضافة Dataline ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على بيانات العمل الحساسة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على الاستخدام، ولا رسوم لكل مقعد، ولا احتكار من البائع — فقط واجهة استعلام ذكية تعمل مع مفتاح LLM API المفضل لديك.