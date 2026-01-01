Chatpad AI هو واجهة ويب نظيفة ومفتوحة المصدر لنماذج GPT الخاصة بـ OpenAI، تحتفظ بكل محادثة ومفتاح API مخزنين في التخزين المحلي للمتصفح بدلاً من الخوادم الخارجية. لا يوجد تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط، ولا تسجيل من جانب الخادم — تنتقل مطالباتك واستجاباتك مباشرةً من متصفحك إلى OpenAI API ولا مكان آخر.

تمنح استضافة Chatpad AI ذاتيًا الفرق واجهة ChatGPT مشتركة ومتاحة دائمًا على البنية التحتية للشركة، مما يركز فواتير استخدام API ويوفر وصولاً موثوقًا به بشكل مستقل عن توفر خدمة المستهلك من OpenAI أو تغييرات سياستها.