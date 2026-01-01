انشر Chatpad AI بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ChatGPT تركز على الخصوصية وتخزن جميع المحادثات محليًا بدون تتبع أو جمع بيانات.
اختر خطة VPS مقابل Chatpad AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chatpad AI
Chatpad AI هو واجهة ويب نظيفة ومفتوحة المصدر لنماذج GPT الخاصة بـ OpenAI، تحتفظ بكل محادثة ومفتاح API مخزنين في التخزين المحلي للمتصفح بدلاً من الخوادم الخارجية. لا يوجد تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط، ولا تسجيل من جانب الخادم — تنتقل مطالباتك واستجاباتك مباشرةً من متصفحك إلى OpenAI API ولا مكان آخر.
تمنح استضافة Chatpad AI ذاتيًا الفرق واجهة ChatGPT مشتركة ومتاحة دائمًا على البنية التحتية للشركة، مما يركز فواتير استخدام API ويوفر وصولاً موثوقًا به بشكل مستقل عن توفر خدمة المستهلك من OpenAI أو تغييرات سياستها.
الميزات الرئيسية لـ Chatpad AI
تخزين البيانات المحلي
جميع المحادثات ومفاتيح API تُحفظ في التخزين المحلي لمتصفحك، لذلك لا يمكن لأي خدمة خارجية رؤية مطالباتك أو ردودك.
لا يتطلب حسابًا
أضف مفتاحك لـ OpenAI API في الإعدادات وابدأ الدردشة فورًا، لا تسجيل ولا اشتراكات ولا تحذيرات استخدام تقاطع سير عملك.
تصدير المحادثة
تصدير واستيراد المحادثات كملفات لتتمكن من عمل نسخة احتياطية لمحادثاتك المهمة أو متابعتها بعد تبديل الأجهزة.
واجهة نظيفة ومركزة
تصميم خالٍ من التشتيت يزيل الترقيات المميزة وقيود الميزات، مما يبقي التركيز بالكامل على المحادثة.
دعم متعدد النماذج
بدّل بين GPT-4 و GPT-4 Turbo و GPT-3.5 Turbo ونماذج OpenAI الأخرى من الواجهة نفسها دون تغيير الأدوات.
ما أهمية تشغيل Chatpad AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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