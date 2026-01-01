Bazarr هو تطبيق مصاحب لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير عمل الترجمة بالكامل لمكتبة وسائطك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويقوم تلقائيًا بالبحث عن الترجمات وتنزيلها وتنظيمها بلغاتك المفضلة عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تتوفر إصدارات أفضل من الترجمات، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا — لا حاجة للبحث اليدوي.

تشغيل Bazarr على خادم VPS مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابتًا وعنوان IP عام موثوقًا به اللازم للوصول غير المنقطع إلى المزودين — يمكن أن يتم حظر الشبكات المنزلية ذات عناوين IP الديناميكية من قبل مزودي الترجمة بمرور الوقت. بالاقتران مع أدوات مزامنة الترجمة التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم مسارات SDH لضعاف السمع، يوفر Bazarr تغطية ترجمة كاملة لكل قطعة وسائط في مكتبتك.