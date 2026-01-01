انشر Bazarr بنقرة واحدة.
رفيق آلي لإدارة الترجمات لـ Sonarr و Radarr يقوم بتنزيل وترقية الترجمات عبر مكتبتك الإعلامية.
اختر خطة VPS مقابل Bazarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bazarr
Bazarr هو تطبيق مصاحب لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير عمل الترجمة بالكامل لمكتبة وسائطك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويقوم تلقائيًا بالبحث عن الترجمات وتنزيلها وتنظيمها بلغاتك المفضلة عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تتوفر إصدارات أفضل من الترجمات، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا — لا حاجة للبحث اليدوي.
تشغيل Bazarr على خادم VPS مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابتًا وعنوان IP عام موثوقًا به اللازم للوصول غير المنقطع إلى المزودين — يمكن أن يتم حظر الشبكات المنزلية ذات عناوين IP الديناميكية من قبل مزودي الترجمة بمرور الوقت. بالاقتران مع أدوات مزامنة الترجمة التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم مسارات SDH لضعاف السمع، يوفر Bazarr تغطية ترجمة كاملة لكل قطعة وسائط في مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Bazarr
تكامل Sonarr و Radarr
يتصل Bazarr مباشرة بإعداد arr الحالي لديك ويجلب تلقائيًا الترجمات لكل فيلم أو حلقة بمجرد إضافته إلى مكتبتك.
أكثر من 20 مقدم ترجمات
ابحث في OpenSubtitles، Subscene، Addic7ed، Podnapisi، وغيرها الكثير بشكل متزامن لزيادة فرصة العثور على ترجمات دقيقة بلغتك.
ترقيات الجودة الأوتوماتيكية
عندما يتم إصدار نسخة ترجمة أفضل للمحتوى الموجود بالفعل في مكتبتك، يستبدل بازر الملف الحالي تلقائيًا دون أي تدخل يدوي.
مزامنة العنوان الفرعي
تضبط أدوات المزامنة المدمجة توقيت الترجمة لمطابقة المسارات الصوتية، مما يصلح السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل الترجمة تبدو غير متزامنة حتى عند تنزيلها من مصادر موثوقة.
دعم ضعاف السمع
فضّل مسارات SDH أو CC لإمكانية الوصول، يمكن لـ Bazarr تحديد أولوية الترجمات المخصصة لضعاف السمع عبر جميع المزودين لكل عنصر في مكتبتك.
ما أهمية تشغيل Bazarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.