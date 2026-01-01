بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون برمجة.
اختر خطة VPS مقابل Automatisch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Automatisch
Automatisch هو منصة أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات وأتمتة المهام المتكررة من خلال واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد. على غرار Zapier أو Make، يمكنك إنشاء تدفقات تشغل الإجراءات عبر الخدمات — ولكن مع Automatisch، تبقى جميع بياناتك ومنطق الأتمتة الخاص بك على خادمك الخاص بدون تسعير لكل مهمة أو قيود على الاستخدام.
استضافة Automatisch ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد API الخاصة بك، وبيانات سير العمل، ومنطق الأعمال لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين سير العمل، وRedis لقائمة انتظار المهام، وعملية عامل مخصصة للتنفيذ الموثوق به في الخلفية. سجّل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية وغيّرها فورًا من الإعدادات.
الميزات الرئيسية لـ Automatisch
مُنشئ التدفق المرئي
أنشئ سير عمل الأتمتة عن طريق ربط المشغلات والإجراءات في واجهة السحب والإفلات دون كتابة تعليمات برمجية.
تكاملات التطبيقات
اتصل بالخدمات الشائعة مثل Slack و GitHub و Google Sheets و Stripe و Twilio وغيرها الكثير من خلال الموصلات المدمجة.
مشغلات Webhook
ابدأ مهام سير العمل من الأحداث الخارجية باستخدام webhooks الواردة للأتمتة في الوقت الفعلي من أي مصدر.
المنطق الشرطي
أضف عوامل تصفية وشروطًا إلى مهام سير العمل بحيث لا تُنفذ الإجراءات إلا عند استيفاء معايير محددة.
عامل خلفية
تضمن عملية عامل مخصصة التنفيذ الموثوق به لمهام الأتمتة طويلة الأمد والمجدولة.
ما أهمية تشغيل Automatisch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.