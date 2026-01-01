Automatisch هو منصة أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات وأتمتة المهام المتكررة من خلال واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد. على غرار Zapier أو Make، يمكنك إنشاء تدفقات تشغل الإجراءات عبر الخدمات — ولكن مع Automatisch، تبقى جميع بياناتك ومنطق الأتمتة الخاص بك على خادمك الخاص بدون تسعير لكل مهمة أو قيود على الاستخدام.

استضافة Automatisch ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد API الخاصة بك، وبيانات سير العمل، ومنطق الأعمال لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين سير العمل، وRedis لقائمة انتظار المهام، وعملية عامل مخصصة للتنفيذ الموثوق به في الخلفية. سجّل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية وغيّرها فورًا من الإعدادات.