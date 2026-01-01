انشر Annif بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات فهرسة موضوعية آلية ومتعددة اللغات للمكتبات والأرشيفات والمتاحف وسير عمل البحث.
اختر خطة VPS مقابل Annif
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Annif
Annif هو مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوعات للوثائق تلقائيًا. يجمع بين الواجهات الخلفية المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج المجموعات، حتى يتمكن المفهرسون من اختيار أو تكديس الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.
تُبقي استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات التدريب والمفردات المراقبة والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. توفر الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) وواجهة مستخدم (UI) قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.
الميزات الرئيسية لـ Annif
واجهات خلفية متعددة للفهرسة
اختر بين TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE و stwfsapy، أو اجمعها في مجموعات مُحسّنة لكل لغة ومجموعة.
دعم متعدد اللغات
تتعامل المحللات القابلة للتكوين مع اللغات الفنلندية والسويدية والإنجليزية والألمانية ولغات أخرى عبر Snowball stemmers و Voikko و spaCy pipelines.
REST API وواجهة مستخدم الويب
تتيح لك واجهة المستخدم المدمجة في المتصفح تجربة المشاريع، بينما تقوم نقطة نهاية REST الموثقة بواسطة OpenAPI بربط Annif بأدوات الفهرسة الموجودة.
مصطلحات محكومة
حمّل مفردات SKOS أو TSV أو CSV مثل YSO أو LCSH أو مكنزك الخاص بحيث تظل الاقتراحات متوافقة مع الملفات المرجعية.
CLI للتدريب والتقييم
أدِر المشاريع، ودرّب النماذج، وقارن الدقة والاستدعاء مقابل المجموعات المعيارية الذهبية باستخدام واجهة سطر أوامر قابلة للبرمجة.
ما أهمية تشغيل Annif على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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