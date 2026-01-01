Annif هو مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوعات للوثائق تلقائيًا. يجمع بين الواجهات الخلفية المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج المجموعات، حتى يتمكن المفهرسون من اختيار أو تكديس الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.

تُبقي استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات التدريب والمفردات المراقبة والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. توفر الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) وواجهة مستخدم (UI) قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.