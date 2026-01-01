انشر Apache Guacamole بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل للوصول إلى اتصالات RDP و SSH و VNC و Telnet مباشرة من متصفح الويب الخاص بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Guacamole
Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP و VNC و SSH و Telnet من أي متصفح ويب حديث — بدون إضافات، وبدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتولى المتصفح عملية العرض بينما يقوم برنامج خفي (daemon) من جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بعد بسيطًا مثل فتح عنوان URL.
إن استضافة Guacamole ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحول خادمك إلى مضيف قفزة مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. إن إدارة المستخدمين المدمجة، وسجلات التدقيق، ومشاركة الاتصال تجعله مفيدًا بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات اعتماد وجلسة تحت سيطرتك المباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Guacamole
الوصول عبر المتصفح بدون عميل
اتصل بأي مضيف RDP أو VNC أو SSH أو Telnet مباشرةً من علامة تبويب المتصفح، بدون الحاجة إلى برنامج عميل أو إضافات أو حلول بديلة لجدار الحماية.
دعم متعدد البروتوكولات
محولات مدمجة لـ RDP و VNC و SSH و Telnet و Kubernetes تلبي الاحتياجات اليومية للمسؤولين والمطورين وفرق الأمان.
بيانات اعتماد مركزية
احفظ كلمات مرور الخادم ومفاتيح SSH والشهادات مرة واحدة في Guacamole وامنح المستخدمين إمكانية الوصول دون مشاركة الأسرار الأساسية.
إدارة المستخدمين والمجموعات
تحافظ الأذونات المستندة إلى الدور، وتكامل LDAP و SAML، وقواعد الوصول لكل اتصال على تنظيم الفرق الكبيرة مع نمو مخزون الاتصالات.
تسجيل الجلسة والتدقيق
تسجيل الجلسات الاختياري وسجلات الأنشطة التفصيلية يجعلان من السهل تدقيق من اتصل وأين وماذا فعل.
ما أهمية تشغيل Apache Guacamole على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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