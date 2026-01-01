Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP و VNC و SSH و Telnet من أي متصفح ويب حديث — بدون إضافات، وبدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتولى المتصفح عملية العرض بينما يقوم برنامج خفي (daemon) من جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بعد بسيطًا مثل فتح عنوان URL.

إن استضافة Guacamole ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحول خادمك إلى مضيف قفزة مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. إن إدارة المستخدمين المدمجة، وسجلات التدقيق، ومشاركة الاتصال تجعله مفيدًا بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات اعتماد وجلسة تحت سيطرتك المباشرة.