يحوّل Browserless كروم بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مزيلاً تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعية داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium، وتتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة وتنظيف الموارد والتنفيذ المتزامن.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح ووكلاء المستخدم وإعدادات الوكيل، مع التخلص من الرسوم لكل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. يبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.