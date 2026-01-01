انشر Browserless بنقرة واحدة.
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة مع واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket لاستخلاص بيانات الويب، وإنشاء ملفات PDF، والاختبار الآلي.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Browserless
يحوّل Browserless كروم بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مزيلاً تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعية داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium، وتتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة وتنظيف الموارد والتنفيذ المتزامن.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح ووكلاء المستخدم وإعدادات الوكيل، مع التخلص من الرسوم لكل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. يبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.
الميزات الرئيسية لـ Browserless
REST و WebSocket API
تحكم في Chrome برمجيًا عبر HTTP أو WebSocket، متوافق مع Puppeteer و Playwright و Selenium دون تغيير التعليمات البرمجية الموجودة لديك.
توليد PDF ولقطات الشاشة
حوّل أي عنوان URL أو HTML إلى ملف PDF أو لقطة شاشة مطابقة للبكسل مع خيارات مرنة لحجم العرض وحجم الورق واستهداف العناصر.
إدارة الجلسات المتزامنة
يصطف Browserless ويدير جلسات متصفح متعددة ومتوازية، وينظف الموارد تلقائيًا حتى لا ينفد من الذاكرة مضيفك أبدًا.
المصادقة المستندة إلى الرمز
رمز API مُنشأ مسبقًا يقيد الوصول إلى خدمة متصفحك، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لمواردك الحاسوبية.
كشط المحتوى المعروض بواسطة JavaScript
ينفذ جافاسكريبت كاملة من جانب العميل على الصفحات المستهدفة، مما يتيح استخراج البيانات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والمحتوى المحمّل ديناميكيًا، والذي لا تستطيع كاشطات البيانات الثابتة الوصول إليه.
ما أهمية تشغيل Browserless على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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