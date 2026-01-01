خصم يصل إلى 70% على Browserless

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متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة مع واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket لاستخلاص بيانات الويب، وإنشاء ملفات PDF، والاختبار الآلي.

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KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Browserless

يحوّل Browserless كروم بدون واجهة مستخدم رسومية إلى خدمة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة، مزيلاً تعقيد إدارة عمليات المتصفح، وتسرب الذاكرة، وتعارضات التبعية داخل تطبيقاتك الخاصة. يتصل المطورون عبر واجهة REST API أو WebSocket باستخدام Puppeteer أو Playwright أو Selenium، وتتولى Browserless تلقائيًا دورة حياة الجلسة وتنظيف الموارد والتنفيذ المتزامن.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم VPS تحكمًا كاملاً في تكوين المتصفح ووكلاء المستخدم وإعدادات الوكيل، مع التخلص من الرسوم لكل طلب التي تفرضها خدمات أتمتة المتصفح السحابية. يبقى منطق استخراج البيانات الحساس والبيانات المستخرجة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويمكنك ضبط حدود التزامن لتتناسب مع الموارد المتاحة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Browserless

REST و WebSocket API

تحكم في Chrome برمجيًا عبر HTTP أو WebSocket، متوافق مع Puppeteer و Playwright و Selenium دون تغيير التعليمات البرمجية الموجودة لديك.

توليد PDF ولقطات الشاشة

حوّل أي عنوان URL أو HTML إلى ملف PDF أو لقطة شاشة مطابقة للبكسل مع خيارات مرنة لحجم العرض وحجم الورق واستهداف العناصر.

إدارة الجلسات المتزامنة

يصطف Browserless ويدير جلسات متصفح متعددة ومتوازية، وينظف الموارد تلقائيًا حتى لا ينفد من الذاكرة مضيفك أبدًا.

المصادقة المستندة إلى الرمز

رمز API مُنشأ مسبقًا يقيد الوصول إلى خدمة متصفحك، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لمواردك الحاسوبية.

كشط المحتوى المعروض بواسطة JavaScript

ينفذ جافاسكريبت كاملة من جانب العميل على الصفحات المستهدفة، مما يتيح استخراج البيانات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والمحتوى المحمّل ديناميكيًا، والذي لا تستطيع كاشطات البيانات الثابتة الوصول إليه.

ما أهمية تشغيل Browserless على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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