انشر Bludit بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) بسيط وسريع وآمن يعتمد على الملفات المسطحة للمدونات الشخصية والمواقع الصغيرة، ولا يتطلب قاعدة بيانات.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Bludit
Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، ويخزن كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown وJSON على القرص. نظرًا لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن الحزمة بأكملها تكون أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم من أنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.
تمنح استضافة Bludit ذاتيًا على VPS المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم ومظاهرهم، بدون رسوم استضافة من طرف ثالث وبدون قيود على المنصة. يمكن تحرير المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة على نظام الملفات، ويأتي المشروع مزودًا بمدير صور مدمج ونظام إضافات ومظاهر حديثة جاهزة للتخصيص.
الميزات الرئيسية لـ Bludit
لا حاجة لقاعدة بيانات
يخزن كل المحتوى في ملفات Markdown و JSON مسطحة بحيث يصبح النشر والنسخ الاحتياطي والتحكم بالإصدارات بسيطًا مثل نسخ مجلد.
نشر Markdown
اكتب منشورات وصفحات باستخدام Markdown مع محرر مستند إلى المتصفح يدعم المسودات، والنشر المجدول، والفئات.
القوالب والإضافات
خصّص المظهر باستخدام قوالب عصرية مدمجة ووسّع الوظائف من خلال نظام إضافات دون المساس بالكود الأساسي.
إدارة الصور المدمجة
حمّل ونظّم وادمج الصور من مكتبة وسائط مدمجة في لوحة الإدارة دون الحاجة إلى خدمات تخزين خارجية.
أدوار متعددة المستخدمين
ادعُ المحررين والمؤلفين بصلاحيات مميزة حتى يتمكن عدة مساهمين من النشر دون مشاركة حساب واحد.
ما أهمية تشغيل Bludit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.