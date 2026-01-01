Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، ويخزن كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown وJSON على القرص. نظرًا لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن الحزمة بأكملها تكون أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم من أنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.

تمنح استضافة Bludit ذاتيًا على VPS المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم ومظاهرهم، بدون رسوم استضافة من طرف ثالث وبدون قيود على المنصة. يمكن تحرير المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة على نظام الملفات، ويأتي المشروع مزودًا بمدير صور مدمج ونظام إضافات ومظاهر حديثة جاهزة للتخصيص.