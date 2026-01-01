انشر Crucix بالتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استخبارات OSINT تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم ثلاثية الأبعاد موحدة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Crucix
Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) تجمع البيانات من 27 مصدرًا عامًا، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات النزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية، في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.
تقدم المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH، PRIORITY، ROUTINE) عبر Telegram و Discord، وأفكار تداول مولدة بواسطة LLM، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه للحصول على إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على البنية التحتية الخاصة بك، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ والوصول.
الميزات الرئيسية لـ Crucix
27 مصدر OSINT
يجمع بيانات الأقمار الصناعية والبحرية والطيران والنزاعات والاقتصادية والمشاعر الاجتماعية بالتوازي، مع تراجع سلس للأداء عندما يكون أي مصدر غير متاح.
تصور الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد
كرة أرضية تعمل بتقنية WebGL تعرض الأحداث جغرافيًا، مما يسهل ربط الحوادث عبر المناطق بلمحة سريعة.
نظام تنبيه متعدد المستويات
يقدم تنبيهات عاجلة وفورية وروتينية عبر تيليجرام وديسكورد لتصلك التطورات الحاسمة على الفور.
تحليل ذكاء LLM
يتكامل مع Anthropic Claude وOpenAI وGoogle Gemini ومقدمي خدمات آخرين لتوليد أفكار تداول وملخصات إشارات ذكية من البيانات المجمعة.
أوامر البوت ثنائية الاتجاه
اطلب فحوصات الحالة عند الطلب، وشغّل عمليات مسح يدوية، واستلم إحاطات مباشرة عبر أوامر بوت تيليجرام أو ديسكورد.
ما أهمية تشغيل Crucix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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