Crucix هي منصة OSINT (استخبارات المصادر المفتوحة) تجمع البيانات من 27 مصدرًا عامًا، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية NASA FIRMS، وتتبع AIS البحري، وبيانات النزاعات ACLED، والمؤشرات الاقتصادية FRED، وموجزات المشاعر الاجتماعية، في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي تتميز بكرة أرضية ثلاثية الأبعاد مدعومة بتقنية WebGL. يتم تحديث البيانات تلقائيًا كل 15 دقيقة، مما يمنحك وعيًا مستمرًا بالوضع دون تدخل يدوي.

تقدم المنصة تنبيهات متعددة المستويات (FLASH، PRIORITY، ROUTINE) عبر Telegram و Discord، وأفكار تداول مولدة بواسطة LLM، وأوامر بوت ثنائية الاتجاه للحصول على إحاطات عند الطلب. استضافة Crucix ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على جميع مفاتيح API وأرشيفات الاستخبارات على البنية التحتية الخاصة بك، ويضمن جمع البيانات دون انقطاع، ويمنحك تحكمًا كاملاً في الاحتفاظ والوصول.